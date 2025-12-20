  1. استانها
سیل و باران به مدارس قشم ۱۵ میلیارد تومان خسارت زد

بندرعباس- رئیس آموزش و پرورش قشم با اشاره به خسارت ۱۵ میلیاردی سیل به مدارس قشم گفت: با تلاش شبانه‌روزی نهادهای محلی، تمام مدارس فردا آماده برگزاری کلاس‌های حضوری خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرشید رضوانی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، حدود ۶ میلیارد تومان به مدارس ابتدایی و حدود ۹ میلیارد تومان به مدارس متوسطه اول و دوم خسارت وارد شده است.

وی افزود: در پی بارش‌های سنگین، چندین مدرسه در شهر قشم و منطقه درگهان دچار آب‌گرفتگی شده‌اند که از این میان، دو مدرسه در شهر قشم و دو مدرسه در درگهان با مشکلات جدی‌تری مواجه شده‌اند.

رضوانی گفت: آسیب‌دیدگی سقف برخی مدارس و نفوذ آب به کلاس‌های درس و فضاهای آموزشی بزودی برطرف خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش قشم با اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها گفت: تمام مدارس آسیب‌دیده تا پایان امروز پاکسازی و ایمن‌سازی می‌شوند و از فردا آموزش حضوری در همه مدارس از سر گرفته خواهد شد.

وی همچنین از تمام مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه خواست تا مشکلات مدارس خود را به‌طور دقیق احصا، مستندسازی و گزارش نهایی خسارت‌ها را حداکثر تا پایان هفته جاری به اداره آموزش و پرورش ارسال کنند.

رضوانی در پایان از مشارکت و همدلی نهادهای محلی و نیروهای مردمی در مدیریت سریع این حادثه تقدیر کرد و گفت: اولویت ما حفظ سلامت دانش‌آموزان و تداوم کیفیت آموزشی در جزیره است.

