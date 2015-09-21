۸ میلیارد ریال برای تجهیز مدارس قشم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پور اشرف ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از این اعتبار از طرف سازمان منطقه آزاد قشم برای بازسازی کلاس های آموزشی شهر و مابقی آن از طرف خیرین و اولیای دانش آموزان به منظور تجهیز و بازسازی مدارس روستایی تامین شده است.

وی ادامه داد: ۱۰ مدرسه نیز در قالب طرح هجرت توسط دانش آموزان بسیجی آماده شده و مجموعا در این اقدامات ۶۰۰ میلیون ریال از اعتبارات آموزش و پرورش استفاده شده است.

پوراشرف اظهار داشت: هم اکنون ۱۵۵ مدرسه دولتی در جزیره قشم وجود دارد و ۱۳ مدرسه برای تخریب و بازسازی در اولویت هستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم گفت: براساس پیش بینی ها بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی این مدارس نیاز است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در صورت تامین اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال بازسازی هشت مدرسه تا پایان سال تحصیلی به اتمام برسد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم از ساماندهی ۱۱۵۰ تن نیروی انسانی خبر داد و افزود: ۶۵ درصد از این افراد نیروی آموزشی، ۲۱ درصد مدیر و معاون، ۱۰ درصد نیروی خدماتی و چهار درصد نیروی ستادی هستند.

پوراشرف ضمن بیان افزایش ۲۵ درصدی ورود نیروی آموزشی به جزیره قشم اضافه کرد: ۵۵ تن از نیروهای آموزشی از جزیره خارج و ۶۹ نفر نیز به قشم وارد شده اند و بیشترین میزان ورودی و خروجی به مبدا و از مقصد استان فارس بوده است.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد از این نیروها برای خدمت در دوره های ابتدایی ساماندهی شده اما باز هم کمبود شدید نیرو در آموزش و پرورش قشم مشهود است.

به گفته مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم، تا کنون ۱۹ هزار دانش آموز برای آغازسال تحصیلی ثبت نام کرده اند که بیش از دو هزار نفر آنان نوآموز داوطلب ورود به سال اول ابتدایی بوده و مورد سنجش سلامت قرار گرفته اند.