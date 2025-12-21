  1. بین الملل
واکنش گردان‌های حزب الله عراق به ادعای خلع سلاح مقاومت

گردان‌های حزب الله عراق بر مخالفت قاطع خود با هر گونه حرف و حدیث در خصوص خلع سلاح این نیروها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گردان‌های حزب الله عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با هرگونه حرف و حدیث در خصوص خلع سلاح خود یا انحصار سلاح در دست دولت مخالف است.

در این بیانیه آمده است، مقاومت یک حق مشروع به شمار می‌رود و سلاح در دستان نیروهای مجاهد گردان‌های حزب الله عراق باقی خواهد ماند. سخن گفتن درباره توافق با دولت در این خصوص تنها بعد از خروج تمام نیروهای اشغالگر ناتو و نیروهای ارتش ترکیه امکان پذیر است.

در این بیانیه تاکید شده است، باید از سلامت ملت عراق و مقدسات این کشور در برابر تهدیدات عناصر وابسته به جولانی و نیروهای پیشمرگ مطمئن بود.

در این بیانیه آمده است، تحقق حاکمیت کامل در عراق و امنیت در این کشور و ممانعت از مداخلات خارجی مقدمات اصلی برای سخن گفتن درباره انحصار سلاح در دست دولت خواهد بود. هر کسی به دنبال تحویل دادن سلاحش بدون تحقق حاکمیت کامل در عراق است به صورت شخصی تصمیم می‌گیرد.

روز گذشته نیز عبدالقادر کربلایی، معاون نظامی جنبش النجباء، در بیانیه‌ای بر تداوم مقاومت این جنبش علیه نیروهای آمریکایی تاکید کرد.

وی ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست و مخالفت خود را با هرگونه وقت‌کشی در اجرای توافق خروج نیروهای خارجی اعلام کرد.

پیش‌تر فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق مدعی پاسخ مثبت گروه‌های مسلح به انحصار سلاح در دست دولت شده بود.

