فعالیت ادارات و مراکز آموزشی ایلام طی روز دوشنبه با یک ساعت تأخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی گفتمان اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن شب یلدا و به منظور گرامیداشت حضور خانواده‌ها در کنار یکدیگر در این شب اصیل ایرانی، کلیه ادارات، نهادهای دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و دولتی استان ایلام در روز دوشنبه با یک ساعت تأخیر (ادارات ساعت ۹) فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: این تصمیم با هدف ایجاد فرصتی برای استحکام بیشتر پیوندهای خانوادگی و توجه به آداب و رسوم کهن ایرانی در آستانه بلندترین شب سال اتخاذ شده است.

استاندار ایلام از هم‌استانی‌ها خواست از این فرصت بهره برده و ساعات بیشتری را در کنار اعضای خانواده خود سپری کنند.