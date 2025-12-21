  1. استانها
  2. ایلام
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۷

فعالیت ادارات و مراکز آموزشی ایلام طی روز دوشنبه با یک ساعت تأخیر

فعالیت ادارات و مراکز آموزشی ایلام طی روز دوشنبه با یک ساعت تأخیر

ایلام - استاندار ایلام از آغاز به کار ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌های این استان در روز دوشنبه (اول دی‌ماه) با یک ساعت تأخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی گفتمان اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن شب یلدا و به منظور گرامیداشت حضور خانواده‌ها در کنار یکدیگر در این شب اصیل ایرانی، کلیه ادارات، نهادهای دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و دولتی استان ایلام در روز دوشنبه با یک ساعت تأخیر (ادارات ساعت ۹) فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: این تصمیم با هدف ایجاد فرصتی برای استحکام بیشتر پیوندهای خانوادگی و توجه به آداب و رسوم کهن ایرانی در آستانه بلندترین شب سال اتخاذ شده است.

استاندار ایلام از هم‌استانی‌ها خواست از این فرصت بهره برده و ساعات بیشتری را در کنار اعضای خانواده خود سپری کنند.

کد خبر 6696607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها