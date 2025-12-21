موسوی اصفهانی: وحدت حوزه و دانشگاه باید به نتیجه عملی برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمصطفی موسوی اصفهانی، شامگاه شنبه در نشست وحدت حوزه و دانشگاه همدان با انتقاد از برگزاری جلسات صرفاً گزارش‌محور، بر ضرورت جمع‌بندی و پیگیری مصوبات تأکید کرد و گفت: اگر قرار است این جلسات به صورت دوره‌ای برگزار شود، باید تصمیمات آن به صورت جدی دنبال و به نتیجه برسد تا از تکرار بی‌ثمر مباحث جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل اساتید در تربیت دانشجویان افزود: اثرگذاری کلام استاد در روح و جان دانشجو، حتی در کلاس‌های تخصصی، عمیق‌تر از توصیه‌های مستقیم است.

وی همچنین پیشنهاد داد اساتید دانشگاه نیز همانند اساتید حوزه، آغاز کلاس‌های خود را با نکات اخلاقی و معنوی همراه کنند.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری، پاسخگویی به شبهات اعتقادی دانشجویان و هدایت آنان به منابع معتبر را از وظایف مهم اساتید برشمرد و گفت: حل یک شبهه می‌تواند از جدایی یک دانشجو از باورهای دینی جلوگیری کند.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، نیز با تأکید بر لزوم خروجی‌محور بودن این نشست‌ها گفت: وحدت حوزه و دانشگاه تنها یک شعار نیست؛ امروز این دو نهاد باید در میدان رقابت تمدنی و برای بازگرداندن منزلت واقعی علم به جامعه، تفاهم و اقدام مشترک داشته باشند.

وی با طرح این پرسش که حوزه و دانشگاه در ۴۵ سال گذشته چه نقشی در طراحی تمدن نوین اسلامی داشته‌اند؟» خواستار تعریف مشترک از مفاهیم کلیدی مانند توسعه و عدالت شد و گفت: اگر علم در جامعه به ارزش تبدیل نشود، دانشمند نیز جایگاهی نخواهد داشت.

امام جمعه همدان همچنین بر حفظ نخبگان و حل دغدغه‌های معیشتی آنان تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس حق ندارد با تضعیف نخبگان، آنان را به ناامیدی و مهاجرت سوق دهد.

استاندار همدان: وحدت واقعی در عمل و حل مشکلات مردم است

حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان، در این نشست گفت: مشکلات امروز کشور ناشی از کمبود دانش یا قانون نیست، بلکه نیازمند تحقق وحدت در عمل و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی برای حل مسائل واقعی مردم است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی به عنوان «بزرگترین دانشگاه جامعه» بر لزوم جهاد تبیین مؤثر و تغییر نگرش در جامعه تأکید کرد و گفت: ناامیدی، بی‌اعتمادی و اضطراب، عوامل اصلی ناامنی اجتماعی هستند و وظیفه ما امیدآفرینی و اعتمادسازی است

استاندار همدان از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه خواست تا با تقویت پیوند میان علم، پژوهش و مدیریت اجرایی، بیش از گذشته در میدان عمل برای خدمت به مردم حاضر شوند.

در پایان این نشست، بر ضرورت فعال‌سازی دبیرخانه وحدت حوزه و دانشگاه، تدوین برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص و نظارت بر اجرای مصوبات تأکید شد. شرکت‌کنندگان خواستار شدند این گونه گفت‌وگوها از سطح شعار فراتر رفته و به عرصه عمل و اثرگذاری ملموس در جامعه وارد شود.

این نشست با قدردانی از تلاش‌های پیشگامان وحدت حوزه و دانشگاه، به ویژه شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح، به کار خود پایان داد.