شهردار اردبیل:تاخیری در حقوق و مزایای کارکنان و پاکبانان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن شب یلدا، اظهار کرد: تمامی حقوق و مزایای کارکنان و پاکبانان هر ماه قبل از سرماه به طور کامل پرداخت میشود، اخیراً در اضافه کاری تعدادی از پاکبانان شهرداری منطقه یک اشتباه محاسباتی پیش آمده بود که بلافاصله حل و فصل شد تا عدالت در راستای ارج نهادن به خدمات شبانهروزی این قشر زحمتکش به درستی اجرا شود.
وی افزود: اجرای طرح طبقهبندی مشاغل پاکبانان و نیروهای خدمات شهری شهرداری اردبیل که از ابتدای سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته تا به امروز، با موفقیت به مرحله اجرا درآمده است،
شهردار اردبیل گفت: علاوه بر طبقهبندی مشاغل پاکبانان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق پاکبانان، مطابق مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴، مدیریت شهری نیز به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد دریافتی این عزیزان زحمتکش را با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل افزایش دادهاست.
صفری ادامه داد: این طرح که هدف آن افزایش بهرهوری و بهبود متناسب میزان حقوق این قشر است، نشاندهنده تعهد مدیریت شهری به بهبود شرایط معیشتی نیروهای خدمات شهری است؛ در یک جمله پاکبانان موتور متحرکه شهرداری هستند.
