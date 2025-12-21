  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۱

شهردار اردبیل:تاخیری در حقوق و مزایای کارکنان و پاکبانان وجود ندارد

اردبیل-شهردار اردبیل گفت:شهرداری اردبیل طی چهار سال اخیر در پرداخت حقوق و اضافه کاری کارکنان و پاکبانان حتی یک روز هم تاخیر نداشته است و تمامی‌حقوق و مزایا هر ماه به طور منظم پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن شب یلدا، اظهار کرد: تمامی حقوق و مزایای کارکنان و پاکبانان هر ماه قبل از سرماه به طور کامل پرداخت می‌شود، اخیراً در اضافه کاری تعدادی از پاکبانان شهرداری منطقه یک اشتباه محاسباتی پیش آمده بود که بلافاصله حل و فصل شد تا عدالت در راستای ارج نهادن به خدمات شبانه‌روزی این قشر زحمتکش به درستی اجرا شود.

وی افزود: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل پاکبانان و نیروهای خدمات شهری شهرداری اردبیل که از ابتدای سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته تا به امروز، با موفقیت به مرحله اجرا درآمده است،

شهردار اردبیل گفت: علاوه بر طبقه‌بندی مشاغل پاکبانان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق پاکبانان، مطابق مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴، مدیریت شهری نیز به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد دریافتی این عزیزان زحمتکش را با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل افزایش داده‌است.

صفری ادامه داد: این طرح که هدف آن افزایش بهره‌وری و بهبود متناسب میزان حقوق این قشر است، نشان‌دهنده تعهد مدیریت شهری به بهبود شرایط معیشتی نیروهای خدمات شهری است؛ در یک جمله پاکبانان موتور متحرکه شهرداری هستند.

