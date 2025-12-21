مازندران هر هفته میزبان ۴ میلیون مسافر است؛ مدیریت هوشمند ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی صبح یکشنبه در مراسم آغاز رزمایش زمستانی پلیس راه استان مازندران اظهار کرد: استان مازندران به‌صورت هفتگی میزبان حدود چهار میلیون مسافر و گردشگر است و این حجم از تردد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و بدون استثنا در همه حوزه‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت و کالاهای اساسی برای شهروندان و مسافران افزود: امنیت امروز استان حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و همکاری شورای تأمین و سایر دستگاه‌های مسئول است و هیچ اقدامی در این حوزه بدون برنامه و نظارت رها نخواهد شد.

استاندار مازندران با بیان اینکه پیشگیری هوشمندانه مؤثرترین راهکار در مدیریت امنیت و ترافیک است، تصریح کرد: اجرای طرح‌های زمستانی پلیس راه نقش مهمی در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای دارد و کاهش حدود ۲۵ درصدی حوادث رانندگی عدد کوچکی نیست و نشان می‌دهد مدیران و فرماندهان با برنامه حرکت می‌کنند.

یونسی با قدردانی از فرماندهی انتظامی استان و نیروهای حاضر در رزمایش زمستانی گفت: هدف اصلی شورای تأمین استان، حمایت کامل از مأموریت‌های پلیس و سایر دستگاه‌های امدادی برای حفظ جان مردم و مسافران است.

وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در تحقق ایمنی جاده‌ای خاطرنشان کرد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان و رانندگان اولویت اصلی در کاهش حوادث است و بدون مشارکت مردم، هیچ طرحی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.