برترین های مرحله اول انتخابی تیم ملی کاراته معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۲۹ آذرماه و به میزبانی سالن شهید کبکانیان در مسابقاتی که با نظارت مستقیم کادر فنی برگزار شد، کاراته کاهایی که در رقابت‌های قهرمانی کشور از سوی کادر فنی دعوت شده بودند به مصاف هم رفتند و در پایان برترین‌های راهی مرحله دوم شدند.

بر همین اساس در وزن ۵۵- کیلوگرم، علی راهل از همدان و محمد گودرزیان از لرستان، در وزن ۶۰- کیلوگرم ابوالفضل همدم جو از کرمان و محمدرضا اسماعیل خانی از همدان، در وزن ۶۷- کیلوگرم هادی کیانی از آذربایجان غربی، پوریا اقدسی از البرز، مهدی چوبک زن از مازندران و حسین وفا از تهران، در وزن ۷۵- کیلوگرم، مهدی شهگل از همدان و وهاب شاهمیر از البرز، در وزن ۸۴- کیلوگرم سامان عدالتی از البرز و محمد مهدی مهاجری از کرمان و در وزن ۸۴+ کیلوگرم محسن صفرنژاد از گیلان و ابوالفضل نوری از مازندران جواز حضور در مرحله دوم را کسب کردند.

بر اساس مدلی که کادر فنی تیم ملی طراحی کرده، در مرحله دوم انتخابی تیم ملی که قرار است هفتم دی ماه در تهران برگزار شود، نفرات فوق به همراه کاراته کاهایی که در مسابقات قهرمانی کشور موفق به مدال‌های نقره و برنز مشترک شدند به مصاف هم رفته و در نهایت نفر برتر هر وزن به همراه کاراته کاهای طلایی مسابقات کشوری از روز ۱۳ در دی ماه وارد اردوهای تیم ملی شوند.