به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: در زمان بروز شرایط خاص در تأمین شیرخشک، نظارت بر زنجیره تأمین از شعب پخش استانی تا مراکز عرضه با بهرهگیری از سامانه TTAC انجام میشود. موجودی انبارها و تنوع برندها بهصورت مستمر رصد شده و در صورت مشاهده کاهش دسترسی، اطلاعرسانی لازم به گروههای درمانی و مردم درباره پرهیز از اصرار بر برند خاص انجام میگیرد.
وی با اشاره به مراحل گزارشدهی، افزود: بررسی بازرسان از طریق سامانه زنجیره تأمین، تکمیل فرم اختصاصی برای هر فرآورده و ارسال گزارش کامل به اداره کل از الزامات فرآیند است و عدم تکمیل اطلاعات مانع رسیدگی میشود.
شعیبی در تشریح ساز و کار افزایش سهمیه شیرخشکهای رژیمی، گفت: درخواست داروخانهها پس از ثبت در سامانه حامی، همراه نسخه پزشک معالج و مستندات بالینی بررسی میشود و پس از تأیید پزشک معتمد سازمان غذا و دارو، نتیجه به معاونت مربوطه اعلام خواهد شد.
وی افزود: ثبتنام پزشکان و بیماران در سامانه حامی با ارسال اسامی پزشکان تأیید شده و کد نظام پزشکی انجام میشود و پزشکان پس از تکمیل مراحل ثبتنام، بیماران را برای ثبت اطلاعات راهنمایی میکنند. در مواردی که امکان ویرایش اطلاعات وجود نداشته باشد، درخواست ویرایش از سوی داروخانه یا پزشک به اداره کل ارسال میشود.
