به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان بریتانیایی دریافتند که علاوه بر آفت کشها، سایر مواد شیمیایی موجود در خانههای مدرن- مواد ضد حریق و ترکیبات پلاستیکی- نیز ممکن است برای میکروبیوم ها، تریلیونها میکروب مفید ساکن در دستگاه گوارش، سمی باشند.
«ایندرا روکس»، نویسنده اصلی مطالعه از واحد سمشناسی دانشگاه کمبریج، گفت: «ما دریافتهایم که بسیاری از مواد شیمیایی که برای تأثیر فقط بر یک نوع هدف، مثلاً حشرات یا قارچها طراحی شدهاند، بر باکتریهای روده نیز تأثیر میگذارند. ما شگفتزده شدیم که برخی از این مواد شیمیایی چنین اثرات قویای داشتند. به عنوان مثال، تصور نمیشد بسیاری از مواد شیمیایی صنعتی مانند مواد ضد حریق و نرمکنندهها- که ما مرتباً با آنها در تماس هستیم- به هیچ وجه بر موجودات زنده تأثیر بگذارند، اما این کار را میکنند.»
روکس و همکارانش در تحقیقات خود، ۱۰۷۶ ماده شیمیایی را بر روی ۲۲ گونه مختلف از باکتریهای مفید که معمولاً در روده انسان یافت میشوند، آزمایش کردند. همانطور که آنها در یک بیانیه خبری دانشگاه اشاره کردند، این تنها کسری از تقریباً ۴۵۰۰ گونه باکتریایی مفید شناخته شده است که در بدن انسان یا روی آن زندگی میکنند.
اختلال در میکروبیوم های روده میتواند باعث ایجاد مجموعهای از مشکلات سلامتی، از جمله چاقی، مشکلات دستگاه گوارش، بیماریهای ایمنی و حتی مشکلات سلامت روان شود.
در مجموع، تیم کمبریج ۱۶۸ ماده شیمیایی را شناسایی کرد که به نظر میرسد به باکتریهای روده آسیب میرسانند و رشد سالم آنها را مهار میکنند.
این تحقیق همچنین نشان داد که تلاشهای باکتریها برای مقاومت در برابر این مواد شیمیایی منجر به مقاومت برخی از گونهها در برابر یک آنتیبیوتیک رایج، سیپروفلوکساسین، شده است. نویسندگان این مطالعه گفتند که این امر میتواند درمان عفونتها با آنتیبیوتیکها را دشوارتر کند.
به گفته نویسندگان، تنها راه کاهش قرار گرفتن در معرض آفتکشها، شستن میوهها و سبزیجات قبل از مصرف و عدم استفاده از آفتکشها در باغچه خانه است.
بسیاری از مواد شیمیایی، مانند آفتکشها، برای هدف قرار دادن حشرات طراحی شدهاند، اما تأثیر آنها بر باکتریهای میکروبیوم تاکنون بررسی نشده است.
«کران پاتیل»، نویسنده ارشد این مطالعه و همچنین از واحد سمشناسی دانشگاه، گفت: «دادههای جدید ممکن است در ایجاد مواد شیمیایی ایمنتر مفید باشند.»
محققان خاطرنشان کردند که این مطالعات در آزمایشگاه انجام شدهاند، بنابراین میزان دقیق مواجهه با آفتکشها و سایر مواد شیمیایی توسط باکتریهای روده هنوز ناشناخته است.
پاتیل گفت: «اکنون که ما شروع به کشف این تعاملات در محیط آزمایشگاهی کردهایم، مهم است که شروع به جمعآوری دادههای بیشتر در مورد مواجهه با مواد شیمیایی در دنیای واقعی کنیم تا ببینیم آیا اثرات مشابهی در بدن ما وجود دارد یا خیر.»
