پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان قرض الحسنه؛ کمک به مددجویان مازندران رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربانی پیش از ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان کمک قرضالحسنه به مددجویان در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: استان مازندران در سال ۱۴۰۲، رتبه اول کشوری را در پرداخت وامهای قرضالحسنه کسب کرده است.
قائممقام کمیته امداد استان مازندران خود به تشریح اقدامات و دستاوردهای این نهاد در سال جاری پرداخت و گفت: طی شش ماهه اول امسال، کمیته امداد استان مازندران با پرداخت بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان قرضالحسنه به مددجویان، توانسته است به بیش از ۸۰ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد کمکهای مؤثری ارائه دهد.
وی با اشاره به فعالیتهای قرضالحسنه کمیته امداد، افزود: تمرکز اصلی کمیته امداد در استان مازندران بر پرداخت وامهای قرضالحسنه به مددجویان است، چراکه کمکهای معوض بهتنهایی قادر به تأمین نیازهای این قشر از جامعه نیست. در همین راستا، امسال استان مازندران در زمینه قرضالحسنه توانسته است رتبه اول کشوری را در پرداخت وامها کسب کند.
قربانی همچنین با اشاره به طرحهای تشویقی کمیته امداد برای خیرین، گفت: خیرین با سپردهگذاری در صندوق قرضالحسنه، میتوانند علاوه بر دریافت دو برابر مبلغ سپرده خود بهعنوان وام، کمکهای لازم را به مددجویان و نیازمندان واقعی جامعه ارائه دهند. این وامها تا سقف ۱۰ میلیون تومان به افراد کمدرآمد و نیازمند تعلق میگیرد و بدون هیچگونه کارمزدی به آنان پرداخت میشود.
وی در ادامه افزود: وامهای قرضالحسنه کمیته امداد بهویژه برای افراد زیر ۸۰ سال بیمه میشود، بنابراین در صورت بروز هرگونه مشکل برای فرد قرضگیرنده، کمیته امداد وظیفه تسویه وام را بر عهده خواهد گرفت.
قائممقام کمیته امداد استان مازندران تأکید کرد: این نهاد با استفاده از ظرفیت خیرین و همکاری با رسانهها، توانسته است فرهنگ کمکرسانی در استان را ارتقا دهد. همچنین خبرنگاران و رسانهها نقش ویژهای در اطلاعرسانی به مردم و جلب کمکهای خیرخواهانه ایفا میکنند.
قربانی در پایان با اشاره به حمایتهای ویژه کمیته امداد از مددجویان آسیبپذیر و نیازمند، ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاریهای اجتماعی و رسانهای، این نهاد قادر به پوشش بیشتر نیازهای مالی و معیشتی خانوادههای تحت حمایت خود باشد.
