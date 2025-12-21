به گزارش خبرنگار مهر، رسول کریمی، با انتقاد شدید از عدم اجرای طرح ملی تولید جوجه‌های گوشتی مقاوم، گفت این فناوری بومی باوجود اثبات مزایا، در واحدهای مرغداری کشور اجرایی نمی‌شود.

کریمی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری دانشگاه زنجان و جهاد کشاورزی توسعه یافته، اظهار داشت: این طرح قادر است تا ۳۸ درصد مصرف انرژی و سوخت در واحدهای مرغداری را کاهش دهد و همزمان تا ۱۰ درصد هزینه‌های کلی مرغداری، از جمله بهبود راندمان تبدیل خوراک و کاهش تلفات، را پایین بیاورد.

وی ادامه داد: در حالی که این فناوری می‌تواند صرفه‌جویی عظیمی در منابع انرژی کشور ایجاد کند و به امنیت غذایی کمک شایانی داشته باشد، به دلیل موانع اجرایی و نبود دانش کافی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی، مسکوت مانده و به مرحله اجرا نمی‌رسد.

کریمی با اشاره به صدور چندین تأییدیه رسمی برای طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: مزایای این طرح در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش بهره‌وری واحدهای مرغداری به اثبات رسیده، اما مقاومت‌های بی‌مورد و نبود اراده لازم مانع بهره‌برداری عملی شده است.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح نه تنها هزینه‌های تولید گوشت مرغ را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند الگویی برای نوآوری‌های بومی در بخش کشاورزی باشد.

این مخترع با یادآوری اظهارات رئیس‌جمهور درباره استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: طرح آماده اجرا است و می‌تواند نمونه عملی تکیه بر متخصصان داخلی باشد.

کریمی در پایان از مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی خواست تا با بازنگری در رویکردهای اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، زمینه اجرای فوری این طرح ملی را فراهم کنند.

این انتقاد در شرایطی مطرح شده که صنعت مرغداری کشور با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات انرژی و هزینه‌های بالا روبرو است و اجرای طرح‌هایی مانند تولید جوجه‌های مقاوم می‌تواند گامی مؤثر در جهت خودکفایی و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان باشد. تاکنون وزارت جهاد کشاورزی واکنشی به این انتقادات نشان نداده است.