چندین گزارش مالی و مجوزاحداث نیروگاه‌های خورشیدی در شورای شهر مصوب شد

اصفهان - دویست‌ و یکمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با تصویب چندین گزارش حسابرسی سازمان‌های وابسته به شهرداری، صدور مجوز نهایی برای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد و اعضای شورا در این نشست، مجموعه‌ای از لوایح مالی، اجرایی و خدماتی مدیریت شهری را بررسی و به تصویب رساندند.

در این جلسه، شیوه‌نامه اجرایی مربوط به یکی از بندهای قرارداد هتل جهان‌نما پس از بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی، به تصویب اعضای شورای شهر رسید تا روند اجرای تعهدات پیش‌بینی‌شده در این قرارداد، بر اساس ضوابط مشخص ادامه یابد.

همچنین گزارش حسابرس مستقل، صورت‌های مالی و گزارش بازرس قانونی سازمان قطار شهری اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و با رأی اعضای شورا به تصویب رسید. شورا در ادامه، گزارش‌های مشابه مربوط به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی شهری و سازمان عمران شهری را نیز تأیید کرد.

اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه این نشست، با صدور مجوز نهایی برای برگزاری مناقصه خرید، مهندسی، نصب و راه‌اندازی پنج نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی موافقت کردند؛ مصوبه‌ای که در راستای توسعه انرژی‌های پاک، کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و حرکت به سمت مدیریت پایدار شهری ارزیابی می‌شود.

یکی دیگر از مصوبات این جلسه، واگذاری حجمی امور خدمات حفاظت فیزیکی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری بود که با هدف ساماندهی، ارتقای بهره‌وری و مدیریت یکپارچه خدمات حفاظتی به تصویب رسید.

شورای اسلامی شهر اصفهان در این جلسه با تأکید بر انضباط مالی، شفافیت عملکرد سازمان‌ها و اجرای پروژه‌های زیرساختی، بر تداوم نظارت دقیق بر فعالیت‌های شهرداری و مجموعه‌های وابسته تأکید کرد.

