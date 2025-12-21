به گزارش خبرنگار مهر، دویستویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد و اعضای شورا در این نشست، مجموعهای از لوایح مالی، اجرایی و خدماتی مدیریت شهری را بررسی و به تصویب رساندند.
در این جلسه، شیوهنامه اجرایی مربوط به یکی از بندهای قرارداد هتل جهاننما پس از بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی، به تصویب اعضای شورای شهر رسید تا روند اجرای تعهدات پیشبینیشده در این قرارداد، بر اساس ضوابط مشخص ادامه یابد.
همچنین گزارش حسابرس مستقل، صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی سازمان قطار شهری اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و با رأی اعضای شورا به تصویب رسید. شورا در ادامه، گزارشهای مشابه مربوط به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی شهری و سازمان عمران شهری را نیز تأیید کرد.
اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه این نشست، با صدور مجوز نهایی برای برگزاری مناقصه خرید، مهندسی، نصب و راهاندازی پنج نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی موافقت کردند؛ مصوبهای که در راستای توسعه انرژیهای پاک، کاهش مصرف انرژیهای فسیلی و حرکت به سمت مدیریت پایدار شهری ارزیابی میشود.
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، واگذاری حجمی امور خدمات حفاظت فیزیکی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری بود که با هدف ساماندهی، ارتقای بهرهوری و مدیریت یکپارچه خدمات حفاظتی به تصویب رسید.
شورای اسلامی شهر اصفهان در این جلسه با تأکید بر انضباط مالی، شفافیت عملکرد سازمانها و اجرای پروژههای زیرساختی، بر تداوم نظارت دقیق بر فعالیتهای شهرداری و مجموعههای وابسته تأکید کرد.
