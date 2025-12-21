به گزارش خبرنگار مهر، فردین زمانی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در راستای مطالبات رانندگان تاکسی و با هدف ساماندهی خطوط ویژه وسایط نقلیه عمومی، کاهش تردد خودروهای شخصی و بهبود جریان ترافیک، چند مسیر جدید خط ویژه در خیابانهای پاسداران و کشاورز شهر سنندج ایجاد شد.
وی افزود: همچنین خطوط ویژه در خیابانهای فلسطین، انقلاب و حسنآباد نیز مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
گامی در جهت کاهش ترافیک و ارتقای حملونقل عمومی
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار سنندج، با تأکید بر اهمیت توسعه حملونقل عمومی اظهار کرد: ساماندهی خطوط ویژه در معابر اصلی شهر، در چارچوب سیاستهای مدیریت شهری و با هدف کاهش ترافیک، حمایت از ناوگان حملونقل عمومی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان اجرا شده است.
وی افزود: این طرحها با همکاری فرمانداری سنندج، پلیس راهور، شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی اجرا شده و بهصورت مستمر پایش میشود و در صورت نیاز، اصلاح و توسعه خطوط ویژه در دیگر نقاط شهر نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون عمرانی فرماندار سنندج با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: افزایش نظم ترافیکی، صرفهجویی در زمان سفرهای درونشهری و جلب رضایتمندی عمومی از مهمترین اهداف این اقدام است و تحقق آن نیازمند همراهی شهروندان و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.
سرهنگ مختار یوسفی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج، با اشاره به اجرای این طرح گفت: ساماندهی خطوط ویژه با هماهنگی فرمانداری سنندج و در پاسخ به مطالبات تاکسیداران و شهروندان انجام شده است.
وی افزود: پلیس راهور بهصورت مستمر با تردد وسایط نقلیه شخصی و غیرمجاز در مسیرهای خط ویژه برخورد میکند که این اقدام نقش مؤثری در بهبود جریان ترافیک و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته است.
سرهنگ یوسفی در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شرط اصلی موفقیت این طرح است و پلیس با هرگونه تخلف در مسیرهای خط ویژه برخورد قانونی خواهد داشت.
