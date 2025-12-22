حمیدرضا الوند سرپرست دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در کشور برای هر کودک واجد شرایط معمولاً چندین متقاضی وجود دارد گفت: این موضوع سبب میشود برخی خانوادهها ماهها یا حتی بیش از یک سال در نوبت بمانند، مخصوصاً خانوادههایی که متقاضی دختر یا کودک زیر سه سال هستند.
وی ادامه داد: چون تعداد متقاضیان دختر بیشتر است، دختربچهها سریعتر به سرپرستی میروند و به همین دلیل خانوادههایی که فقط دختر میخواهند، منتظر میمانند.
الوند افزود: از زمان ثبت اطلاعات کامل در سامانه تا دعوت به مشاوره معمولاً دو تا سه هفته زمان لازم است. ادامه روند بستگی دارد به تکمیل مدارک، گزارش مددکار، تصمیم کارگروه تخصصی و در نهایت وجود کودک واجد شرایط در استان. نمیتوان پیشبینی قطعی کرد که چه زمانی کودک مناسب یک خانواده پیدا میشود.
درخواست برای فرزند دختر بیشتر است
سرپرست دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: آمار درست این است که تعداد متقاضیان سرپرستی دختر بیشتر از پسر است. علت اصلی آن یک باور فرهنگی اشتباه در جامعه است. بسیاری از مردان میگویند دختر میخواهیم چون برای همسرمان نامحرم نیست. اما توجه نمیکنند که همین دختر در سن نهسالگی به تکلیف میرسد و به پدرخوانده نامحرم میشود. البته برای همه این موضوعات راهکار است. همچنین ترجیح متقاضیان بیشتر از منطق دینی ناشی میشود.
وی در پایان افزود: البته برخی نیز جنسیت دختر را ترجیح میدهند بدون اینکه موضوع محرمیت برایشان مهم باشد.
نظر شما