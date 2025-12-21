برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح نژاد ظهر یکشنبه اظهار کرد: این المپیاد باهدف توسعه ورزش در محیطهای کارو ارتقای نشاط و سلامت بانوان کارگر و شناسایی استعدادهای ورزشی آنان در دو مرحله از تاریخ ۲۸ آبان تا ۲۹ آذر در البرز در ۸ رشته تنیس روی میز، فوتبال دستی، آمادگی جسمانی، بسکتبال سه نفره، داژبال، لیوان چینی، تیر اندازی وشنا برگزار میشود.
وی برگزاری این رویداد را اقدامی مؤثر در جهت تقویت روحیه همدلی، بهبود بهرهوری و نهادینهسازی فرهنگ ورزش در میان بانوان کارگر دانست و افزود: بر اساس دستورالعمل، واحدهای اقتصادی موظفاند مسابقات ورزشی را در رشتههای مشخصشده در محیط کارخانه یا واحد کاری خود اجرا کنند و در مرحله استانی ارزیابی بر مبنای کلیپهای تصویری حداکثر سه دقیقهای از روند مسابقات خواهد بود و شورای ارزیابی استان، میزان مشارکت بانوان شاغل (۷ امتیاز) و خلاقیت در اجرای برنامهها (۳ امتیاز) را معیار انتخاب میداند و در پایان، از سه واحد اقتصادی برتر هر استان تقدیر میشود.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: در البرز نیز طی اطلاع رسانی وسیع و گسترده در کارخانجات و بنگاههای اقتصادی در سراسر استان تعداد ۴۰ شرکت برای حضور در این المپیاد ورزشی اعلام امادگی نمودند و شرکتهای ایدکو پرس، زرماکارون، نفت و گاز مپنا و پاکبان منتخب شدهاند.
وی با برشمردن شرایط حضور در این المپیاد ادامه داد: رقابتها در دو رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال (متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۶۹) و ۳۶ سال به بالا (متولدین ۱۳۶۸ و قبل) میباشد وترکیب تیمها نیز باید نمایندگانی از هر دو گروه سنی را شامل شود.
فلاح نژاد خاطر نشان کرد: در پایان المپیاد، کمیته داوری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت، ۶ کارخانه برتر کشور را بر اساس شاخصهای تعیینشده به عنوان الگوهای ترویج ورزش کارگری بانوان معرفی و تقدیر خواهد کردوهمچنین از استانی که بیشترین سطح مشارکت واحدهای تولیدی و خدماتی را متناسب با ظرفیت صنعتی خود به دست آورد، تجلیل میشود.
نظر شما