  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

هشدار درباره کلاهبرداری جدید «شاپرکی» از شهروندان هرمزگان

هشدار درباره کلاهبرداری جدید «شاپرکی» از شهروندان هرمزگان

بندرعباس- رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی هرمزگان با اشاره به افزایش موارد کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سامانه‌های شاپرک از شهروندان هرمزگان ،خواستار دقت و هوشیاری مردم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری افزود: در این روش، افراد کلاهبردار طی تماس تلفنی خود را کارشناسان سیستم شاپرک و دستگاه‌های کارتخوان معرفی کرده به افراد اعلام می‌کنند که وجه برخی تراکنش‌های مالی در روزهای جنگ ۱۲ روزه به حساب آنها واریز نشده و لازم است برای دریافت این وجوه مشخصاتی را وارد کنند.

وی تصریح کرد: کلاهبرداران برخی مشخصات ابتدایی طعمه‌های خود را دارند و با اعلام آن‌ها اعتماد مخاطب را جلب کرده و پس از آن با شناسه و رمزی که از فرد می‌گیرند بلافاصله وارد حساب بانکی شده و کل موجودی را خالی می‌کنند.

به گفته رئیس پلیس آگاهی هرمزگان، کلاهبرداران برای بر جای نگذاشتن ردی از خود با مشخصات و موجودی بانکی افراد، اقدام به خرید طلا و سایرکالاها می‌کنند.

سرهنگ لشکری ادامه داد: در میان افرادی که موجودی آنها به این شیوه خالی شده، اقشار مختلف از جمله کارگران دیده می‌شوند که اندک اندوخته خود را با زحمت فراوان به دست آورده اند.

وی از مردم خواست در برابر چنین تماس‌هایی هوشیاری خود را حفظ کرده و تحت تأثیر اطلاعات شخصی که فرد تماس گیرنده از آنها دارد قرار نگیرند و هیچگونه اقدامی انجام ندهند.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان تاکید کرد: هیچ بانک و سامانه مالی، به صورت تلفنی از مردم درخواست اطلاعات حساب ندارد و در موارد مشکوک مراجعه حضوری به بانک، امن ترین روش برای عملیات مالی و انجام تراکنش و واریز و برداشت وجه است.

کد خبر 6697323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها