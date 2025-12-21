به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با عنایت به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع اعلام ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تأمین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت رسانی، ساعات کاری همه دستگاه‌های اجرایی استان، از اول دی ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵ تغییر می‌یابد.

وی ادامه داد: بر این اساس ساعت کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هشت صبح تا ۱۴ و پنجشنبه‌ها تا پایان سال جاری به صورت دورکاری است.