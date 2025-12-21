به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در دیدار با برخی از اعضای جامعه جراحان استان یزد که به منظور ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها و عملکرد جراحان استان و تشریح مسائل و دغدغه‌های موجود برگزار شد بخش بهداشت و درمان را مایه افتخار استان یزد در کشور دانست و اظهار کرد: پزشکان یزدی به رغم دریافتی اندک، خدمات ارزنده‌ای را به مردم یزد و بسیاری از استان‌های کشور ارائه می‌کنند.

وی جامعه پزشکی استان یزد به ویژه جراحان را در کشور سرآمد دانست و گفت: بدون تردید مطالبات و دغدغه‌های جراحان استان در دیدار با وزیر بهداشت و درمان منتقل و با جدیت پیگیری خواهد شد.

استاندار یزد با اشاره به بسترهای مناسب جهت توسعه توریست درمانی در یزد و لزوم تقویت زیرساخت‌های این حوزه تصریح کرد: با رفع مشکلات موجود در مسیر فعالیت شرکت هواپیمایی، ارتباطات کشوری و بین‌المللی استان نیز برقرار خواهد شد.

بابایی در ادامه با اشاره به گام‌های مؤثر استان در راستای رفع مشکلات حوزه بهداشت درمان گفت: خوشبختانه استان یزد به لحاظ برخورداری از پزشکان مجرب و با کیفیت در سطح کشور حرف اول را می‌زند.

وی زیرساخت‌های درمانی استان یزد را جوابگوی نیازهای بخش بهداشت و درمان شهروندان دانست و افزود: همچنین برنامه‌های پیشرفت و توسعه استان در حوزه زیرساخت‌های برون درمانی و رفت و آمدهای بین‌المللی پس از سال‌ها اجرایی خواهد شد.

بابایی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات و مسائل جامعه جراحان با بیمه‌های درمانی تاکید و عنوان کرد: در این راستا نشستی با نماینده جامعه جراحان، دانشگاه علوم پزشکی یزد و بیمه‌ها برگزار و مطالبات پزشکان مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار یزد در پایان با اظهار امیدواری نسبت به توفیق روزافزون پزشکان و جراحان یزدی خاطرنشان کرد: دستان پزشکان دستان خداوند بر روی زمین است و بر اساس آیات نورانی قرآن کریم نجات جان یک انسان مانند نجات تمام انسان‌ها خواهد بود.