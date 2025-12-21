  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸

بابایی: زیرساخت‌های استان یزد برای توسعه توریست درمانی تقویت می‌شود

یزد_ استاندار یزد از پیگیری مسائل جامعه پزشکی استان به ویژه جراحان یزدی در سطح استانی و ملی خبر داد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های استان برای توسعه توریست درمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در دیدار با برخی از اعضای جامعه جراحان استان یزد که به منظور ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها و عملکرد جراحان استان و تشریح مسائل و دغدغه‌های موجود برگزار شد بخش بهداشت و درمان را مایه افتخار استان یزد در کشور دانست و اظهار کرد: پزشکان یزدی به رغم دریافتی اندک، خدمات ارزنده‌ای را به مردم یزد و بسیاری از استان‌های کشور ارائه می‌کنند.

وی جامعه پزشکی استان یزد به ویژه جراحان را در کشور سرآمد دانست و گفت: بدون تردید مطالبات و دغدغه‌های جراحان استان در دیدار با وزیر بهداشت و درمان منتقل و با جدیت پیگیری خواهد شد.

استاندار یزد با اشاره به بسترهای مناسب جهت توسعه توریست درمانی در یزد و لزوم تقویت زیرساخت‌های این حوزه تصریح کرد: با رفع مشکلات موجود در مسیر فعالیت شرکت هواپیمایی، ارتباطات کشوری و بین‌المللی استان نیز برقرار خواهد شد.

بابایی در ادامه با اشاره به گام‌های مؤثر استان در راستای رفع مشکلات حوزه بهداشت درمان گفت: خوشبختانه استان یزد به لحاظ برخورداری از پزشکان مجرب و با کیفیت در سطح کشور حرف اول را می‌زند.

وی زیرساخت‌های درمانی استان یزد را جوابگوی نیازهای بخش بهداشت و درمان شهروندان دانست و افزود: همچنین برنامه‌های پیشرفت و توسعه استان در حوزه زیرساخت‌های برون درمانی و رفت و آمدهای بین‌المللی پس از سال‌ها اجرایی خواهد شد.

بابایی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات و مسائل جامعه جراحان با بیمه‌های درمانی تاکید و عنوان کرد: در این راستا نشستی با نماینده جامعه جراحان، دانشگاه علوم پزشکی یزد و بیمه‌ها برگزار و مطالبات پزشکان مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار یزد در پایان با اظهار امیدواری نسبت به توفیق روزافزون پزشکان و جراحان یزدی خاطرنشان کرد: دستان پزشکان دستان خداوند بر روی زمین است و بر اساس آیات نورانی قرآن کریم نجات جان یک انسان مانند نجات تمام انسان‌ها خواهد بود.

