حسینی جبلی: جهاد تبیین باید نامحسوس، هوشمند و با محوریت زنان اجرا شود

گرگان-مدیرکل امور بانوان گلستان گفت: پیوست فرهنگی جهاد تبیین از شعار خارج و امروز در برنامه‌ها و نمایشگاه‌ها اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا حسینی جبلی عصر یکشنبه در نشست شورای راهبری بانوان گرگان یکی از چالش‌های امروز جبهه فرهنگی انقلاب را نحوه مواجهه با مسائل اجتماعی دانست و افزود: در جهاد تبیین باید از شیوه قرآنی استفاده کرد؛ به این معنا که بدون برتری‌جویی و با تبیین صحیح، وظیفه دینی خود را انجام دهیم و هدایت را به خداوند بسپاریم.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری گلستان با اشاره به اجرای نوآورانه پیوست فرهنگی در قالب غرفه‌های جهاد تبیین در نمایشگاه‌ها، گفت: تجربه نشان داد که روش‌های غیرمستقیم و نامحسوس، اثرگذاری بیشتری دارد و مخاطب با اختیار خود وارد گفتگو می‌شود؛ این مدل در جشنواره اقوام استان نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

وی این اقدام را تجربه‌ای موفق دانست و گفت: پیوست فرهنگی سال‌ها به‌صورت نظری مطرح می‌شد، اما برای نخستین‌بار در گلستان به‌صورت عملیاتی و میدانی اجرا شد و این الگو را در برنامه‌های کشوری نیز مطرح خواهیم کرد.

حسینی جبلی با تأکید بر جایگاه ویژه زنان در قرآن و تاریخ اسلام، اظهار کرد: از مادر حضرت موسی (ع) تا حضرت آسیه و در اوج آن حضرت فاطمه زهرا (س)، نقش زن در تمدن‌سازی و هدایت جامعه کاملاً برجسته است و اگر زنان هویت قرآنی خود را بشناسند، می‌توانند محور تحول فرهنگی باشند.

وی با اشاره به اهمیت فعال‌سازی نهضت بانوان قرآنی استان، افزود: زنان قرآنی ظرفیت عظیمی برای تولید محتوا و اثرگذاری اجتماعی دارند و تقویت این نهضت می‌تواند پشتوانه‌ای جدی برای تربیت نسل آینده باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری گلستان در پایان با اشاره به پیوند فرهنگ ایرانی و اسلامی، گفت: آیین‌هایی مانند شب یلدا، اگر با محبت، همدلی و آموزه‌های قرآنی همراه شود، جلوه‌ای عمیق از فرهنگ دینی ماست و می‌تواند بستری برای ترویج معنویت و امید در جامعه باشد.

