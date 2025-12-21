محورهای رایزنی روسای جمهور پاکستان و عراق در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق امروز یکشنبه در بغداد میزبان آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بود.

دو طرف درباره روابط ۲ جانبه و آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن و لزوم هماهنگی مواضع در راستای حمایت و تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و تلاش برای مهار تنش‌های موجود رایزنی کردند.

مذاکرات گسترده‌ای میان هیئت‌های دو کشور به ریاست عبداللطیف رشید و آصف علی زرداری و با حضور مقامات دو کشور برگزار شد.

عبداللطیف رشید بر اهتمام عراق به حمایت از همکاری مشترک در حوزه‌های فرهنگی و علمی تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق به اهمیت تقویت پیوندهای اقتصادی و تجاری بین ۲ کشور به ویژه در زمینه اتصال دریایی که بازتاب مثبتی بر جریان تجارت و فرصت‌های سرمایه گذاری مشترک خواهد داشت، اشاره کرد.

وی بر اهمیت هماهنگی و همکاری ۲ کشور برای تقویت گردشگری دینی و تسهیل اعزام زائران پاکستانی به عراق تاکید کرد.

طرفین درخصوص تقویت هماهنگی امنیتی و نظامی و استفاده از تجارب پاکستان در حوزه‌های توسعه نیروی هوایی و آموزش به خلبانان علاوه بر تبادل داده‌های اطلاعاتی و امنیتی در مبارزه با تروریسم گفت‌وگو کردند.

در این دیدار به یادداشت‌های تفاهم میان دو کشور اشاره و بر اهمیت تکمیل اقدامات برای امضا و فعالسازی آن به ویژه در رابطه با سرمایه گذاری میان دو کشور و حمایت از برنامه‌های آموزش دانشجویان عراقی در مؤسسات آموزش نظامی پاکستان در راستای توانمندسازی و تبادل تجربه میان ۲ طرف تاکید شد.

از طرفی دیگر آصف علی زرداری بر اهتمام کشورش به توسعه روابط ۲ جانبه تاکید و عمق روابط تاریخی ۲ کشور را تحسین کرد.

رئیس جمهور پاکستان بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف در خدمت به منافع مشترک ۲ ملت دوست تاکید کرد.