بازسازی شبکه فاضلاب آسیب دیده با سرعت در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با تشریح حوادث ناشی از بارندگی‌های اخیر اظهار داشت: شدت بارش‌ها موجب بروز آسیب در برخی خطوط فرسوده و قدیمی شبکه فاضلاب شد که در تعدادی از مناطق مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورد.

وی افزود: با توجه به شرایط پیش آمده و لزوم تسریع در بازسازی و اصلاح شبکه‌های دچار آسیب، استاندار هرمزگان ضمن حمایت از اقدامات انجام شده تأکید ویژه ای بر تسریع بازسازی محدوده‌های آسیب دیده دارد و همین موضوع باعث شده است اقدامات اجرایی با سرعت بیشتری در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ادامه داد: با تمهیدات انجام شده، بسیج نیروهای عملیاتی، به کارگیری تجهیزات لازم و افزایش شیفت‌های کاری، روند بازسازی شبکه فاضلاب در مناطق آسیب دیده آغاز شده و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط به حالت عادی بازگردد.

وی در پایان با قدردانی از صبر و همراهی شهروندان تأکید کرد: هدف اصلی آبفا، افزایش تاب آوری شبکه‌های فاضلاب و کاهش آسیب پذیری آنها در برابر بارش‌های شدید و حوادث مشابه در آینده است که این مهم با حمایت و پیگیری مستمر استاندار هرمزگان با جدیت دنبال می‌شود.

گفتنی است، نوسازی تمام خطوط فرسوده و آسیب دیده از سیلاب اخیر و سیلاب‌های سنوات گذشته به ١٥٠٠ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.