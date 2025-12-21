به گزارش خبرگزاری مهر، عالیه قوامی گفت: بر اساس فراخوان منتشرشده، قصه‌ها در دو بخش حضوری و غیرحضوری به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که امسال با استقبال چشمگیری همراه بود.

وی افزود: در مجموع ۴۲۰ قصه توسط قصه‌گویان در سایت قصه‌گویی کانون بارگذاری شد که پس از پایش اولیه، ۱۲۰ اثر برای اجرا و رقابت نهایی انتخاب شدند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد ادامه داد: این آثار طی سه روز برگزاری جشنواره روی صحنه می‌روند. جشنواره امسال همچون سال گذشته در دو بخش حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود که بخش غیرحضوری شامل پادکست‌ها، قصه‌های ۹۰ ثانیه‌ای و قصه‌های محیطی است.

قوامی افزود: بخش حضوری جشنواره نیز شامل ۱۰ محور از جمله قصه‌های سنتی و کلاسیک، آئینی، مدرن و نوآورانه، قصه‌های مقاومت و قهرمانان و دیگر ژانرهای اعلام‌شده در فراخوان است.

وی گفت: مرحله استانی این جشنواره تا دوم دی‌ماه ادامه دارد و آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان نیز در همان روز برگزار خواهد شد.