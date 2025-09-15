به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با هدف ترویج گسترده فرهنگ قصه و قصه‌گویی، توجه به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، ارزش‌گذاری به روایت تک‌نفره و فرم‌های هنری قصه‌گویی، گسترش ارتباط با قصه‌گویان و نهادهای فرهنگی غیرایرانی، استفاده از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به حوزه قصه‌گویی، تمرکز بر محتوا بیش از قالب، شناسایی و حمایت از قصه‌گویان برتر و ایجاد پیوند میان قصه‌گویان و نخبگان حوزه ادب فارسی برگزار می‌شود.

این جشنواره در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار می‌شود.

در گرایش کهن، قصه‌گویی آئینی سنتی، قصه‌گویی ۱۰۰ ثانیه‌ای و قصه‌گویی سنتی و کلاسیک؛ در گرایش مدرن، قصه‌گویی با ابزار، قصه‌گویی محیطی، قصه‌گویی زبان اشاره، پادکست قصه‌گویی، قصه‌گویی ۹۰ ثانیه‌ای و قصه‌گویی از قصه‌های نو و در گرایش تلفیقی، قصه‌گویی دینی، علمی، ایثار و قهرمانان و قصه‌گویی منظوم پیش‌بینی شده است.

محتواهای قصه‌گویی شامل قصه‌های ادبیات کلاسیک، قصه‌های فرهنگ عامه و مردمی (فولکلور)، قصه‌های محیط زیست، قصه‌های ادبیات معاصر جهان و موضوع‌های علمی، دینی، ایثار و قهرمانان و محیطی و نیز قصه‌های با موضوع آزاد است.

در این دوره جشنواره دو محور موضوعی تأکیدی در نظر گرفته شده است. نخست، قصه‌های نهج‌البلاغه بر اساس توصیه‌های مقام معظم رهبری با معرفی مجموعه شش جلدی «قصه‌های نهج‌البلاغه» اثر مجید ملامحمدی از انتشارات به‌نشر به‌عنوان منبع. دوم، قصه‌های ایثار و قهرمانان با توجه به جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و استمرار نسل‌کشی در غزه به‌ویژه ظلم‌هایی که به کودکان و نوجوانان صورت می‌پذیرد.

بر همین اساس جشنواره خود را موظف می‌داند همواره در کنار مظلومان نقش‌آفرینی کرده و روایتگری این موضوع‌ها را در قالب قصه و قصه‌گویی دنبال کند و بر این اساس به همه مربیان کانون و شرکت‌کنندگان توصیه شده است نسبت به این موضوع‌ها با تأکید برخورد کرده و نسبت به قصه‌نویسی و قصه‌گویی در این زمینه اقدام کنند.

بخش قصه‌گویی این جشنواره شامل قصه‌گویی سنتی کلاسیک، قصه‌گویی منظوم، قصه‌گویی آئینی سنتی، قصه‌گویی ۱۰۰ ثانیه‌ای، قصه‌گویی قصه‌های نو، قصه‌گویی ۹۰ ثانیه‌ای، قصه‌گویی با ابزار، پادکست قصه‌گویی، قصه‌گویی محیطی، قصه‌گویی زبان اشاره، قصه‌گویی دینی، قصه‌گویی علمی و قصه‌های ایثار و قهرمانان است.

بخش علمی جشنواره نیز شامل جستار، مقاله علمی (پژوهشی / مروری)، کتاب (تألیف / ترجمه) و پایان‌نامه است.

به موازات بخش ملی، بخش بین‌الملل جشنواره قصه‌گویی نیز برگزار می‌شود و قصه‌گویان بالای ۱۸ سال که در مرحله پایش بخش بین‌الملل برگزیده شده‌اند با قصه‌گویان علاقه‌مند دیگر کشورها به رقابت می‌پردازند. قصه‌گویی بین‌الملل شامل تمام قصه‌گویان منتخب ایرانی در مرحله غیرحضوری بین‌الملل در بخش‌های قصه‌گویی از قصه‌های نو، با ابزار، سنتی و کلاسیک، دینی، علمی و قصه‌گویی از قصه‌های ایثار و قهرمانان و نیز قصه‌گویان علاقه‌مند غیرایرانی هستند که در مرحله پایش اولیه در بخش‌های یادشده به مرحله نهایی راه یافته باشند.

مراحل ثبت‌نام و شرکت در جشنواره به این صورت است که ثبت‌نام در وب‌گاه kanoonfest.ir انجام و مشخصات قصه، قصه‌گو و بخش قصه‌گویی درج می‌شود. سپس قصه‌گویان بخش حضوری در مرحله قصه‌گویی کتابخانه‌ای مراکز کانون پرورش فکری شرکت می‌کنند و فیلم اجرای خود یا اثر قصه‌گویی ضبط‌شده را به دبیرخانه قصه‌گویی استان مبدأ ارسال می‌کنند.

مرحله پایش آثار قصه‌گویی بخش حضوری برگزار و منتخبان این مرحله برای حضور در مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی معرفی می‌شوند.

مرحله استانی جشنواره طبق تاریخ اعلام‌شده برگزار و آثار منتخبان در فضای سایبری از سوی برگزیدگان و کانون استان بارگذاری می‌شود و تلاش برای کسب امتیاز بخش رسانه‌ای اثر قصه‌گویی صورت می‌گیرد. امتیازهای قصه‌گویان برگزیده بخش استانی طبق فرم معیارهای ورود به مرحله بین‌المللی جمع‌بندی می‌شود.

مرحله ملی بین‌المللی به شکل غیرحضوری برگزار می‌شود و داوران این بخش فیلم‌های قصه‌گویی ارسال‌شده از مرحله استانی را بررسی کرده و امتیازهای احصا شده از فرم معیارهای ورود به مرحله ملی و بین‌الملل شامل سه فرم امتیاز قصه‌گویی، ترویج قصه‌گویی و ترویج آموزشی و پژوهشی را محاسبه و اسامی برگزیدگان را اعلام می‌کنند و داوری آثار بخش غیرحضوری هم در همین زمان انجام و اعلام می‌شود.

مرحله پایانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با حضور برگزیدگان بخش ملی و بین‌الملل برگزار و رقابت برای کسب تندیس بهترین اجرا از منظر رئیس، دبیر جشنواره و یکی از پیشکسوتان قصه‌گویی ایران در استان میزبان انجام خواهد شد.

فراخوان بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی از طریق این لینک قابل مشاهده است.