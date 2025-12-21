ادارات استان سمنان فردا تنها ۴ ساعت فعال خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالله زاده بعد از ظهر یکشنبه اعلام کرد: به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۳۰ هیئت وزیران و براساس ابلاغیه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۶ وزارت کشور، زمان شروع دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای عمومی (به استثنای واحدهای ارائه دهنده خدمات حیاتی و ضروری) در استان سمنان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ ساعت ۱۰ صبح اعلام می‌گردد.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه اخیر وزارت کشور ساعت پایان کار در نهادهای فوق الذکر از ابتدای دی‌ماه تا پایان سال جاری ساعت ۱۴ است.

معاون استاندار سمنان همچنین از مردم درخواست کرد که در مصرف گاز و برق کمال صرفه جویی را داشته باشند.