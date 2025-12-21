https://mehrnews.com/x39WxM ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰ کد خبر 6697651 استانها کردستان استانها کردستان ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰ بسته خبری ۳۰ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان کردستان- بسته خبری سیام آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 22 MB کد خبر 6697651 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۹ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴ استان تهران برچسبها بسته خبری بسته خبری کردستان کردستان
نظر شما