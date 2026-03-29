نظری: ۵۷ مصدوم در صحنه حوادث ترافیکی استان مرکزی ثبت شد

جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، ساوه و خمین با آمادگی کامل در حال ارائه خدمت به مسافران نوروزی و شهروندان هستند.

وی با اشاره به فعالیت‌های اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی افزود: در شبانه‌روز گذشته ۲۶۵ مأموریت ثبت شد که ۹ مورد آن ترافیکی شهری، ۱۲۸ مورد غیرترافیکی شهری، ۲۹ مأموریت ترافیکی جاده‌ای و ۹۹ مأموریت غیرترافیکی جاده‌ای بوده است.

نظری تصریح کرد: در این مدت ۵۷ مصدوم گزارش شد که ۱۳ نفر از بیماران شهری و ۲۶ نفر از مصدومان حوادث جاده‌ای به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه هیچ مورد فوتی در صحنه حوادث ترافیکی شهری و جاده‌ای گزارش نشد اما یک مورد فوت ناشی از حادثه ترافیکی در بیمارستان ثبت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: ۲۰ مورد بازرسی از داروخانه‌های دولتی و خصوصی، ۲۷ مورد بررسی برچسب و بسته‌بندی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی و همچنین ۴۲ مورد پاسخگویی به کمبودهای دارویی و شیرخشک توسط تیم‌های نظارتی معاونت سازمان غذا و دارو انجام شده است.

وی افزود: معاونت بهداشتی استان در هشتمین روز از ایام نوروزی ۷۶۵ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، مراکز بین‌راهی و مخازن و منابع آب انجام داده است.

نظری بیان کرد: ۵۰۳ مورد کلرسنجی شبکه آبرسانی، ۴۰۴ مورد سنجش پرتابل و ارسال نمونه مواد غذایی و ۱۳۴ کیلوگرم امحای مواد غذایی فاسد نیز در همین بازه صورت گرفته است.

وی عملکرد معاونت درمان را مؤثر و در راستای ارتقای کیفیت خدمات نوروزی دانست و گفت: در این بخش، ۳ بازدید از بیمارستان‌ها، ۳ بازدید از درمانگاه‌ها، یک بازدید از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، دو بازدید از مراکز تصویربرداری پزشکی و ۸ بازدید مدیریتی انجام شده است.

نظری تصریح کرد: تیم‌های بهداشتی، درمانی، اورژانس و نظارتی در سراسر استان با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند و تلاش می‌کنیم مسافران نوروزی و مردم استان، تعطیلاتی ایمن و سالم را پشت سر بگذارند.