برخورد مرگبار پژو با گاردریل در محور اراک–قم یک فوتی بر جای گذاشت

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه تصادف در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شامگاه پنجشنبه از طریق تماس تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی گزارش شد و بلافاصله تیم فوریت‌های پزشکی از پایگاه محسن حیدری خیرآباد به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد تنها مصدوم این سانحه، راننده خودرو، مردی حدود ۳۰ ساله بوده که متأسفانه به علت شدت جراحات وارده پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده و فوت وی در محل حادثه تأیید شد.

ایران نژاد با اشاره به برخورد مرگبار خودروی پژو با گاردریل در جاده اراک- قم، افزود: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی قرار دارد.