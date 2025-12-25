  1. استانها
  2. مرکزی
۵ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۴

برخورد مرگبار پژو با گاردریل در محور اراک–قم یک فوتی بر جای گذاشت

برخورد مرگبار پژو با گاردریل در محور اراک–قم یک فوتی بر جای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پژو با گاردریل در محور اراک به قم، دو کیلومتر قبل از شهر امیرکبیر، منجر به جان‌باختن راننده شد.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه تصادف در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شامگاه پنجشنبه از طریق تماس تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی گزارش شد و بلافاصله تیم فوریت‌های پزشکی از پایگاه محسن حیدری خیرآباد به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد تنها مصدوم این سانحه، راننده خودرو، مردی حدود ۳۰ ساله بوده که متأسفانه به علت شدت جراحات وارده پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده و فوت وی در محل حادثه تأیید شد.

ایران نژاد با اشاره به برخورد مرگبار خودروی پژو با گاردریل در جاده اراک- قم، افزود: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی قرار دارد.

کد خبر 6702082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها