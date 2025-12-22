ابوالقاسمی:۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خط انتقال آب ساوه اختصاص یافت

عبدالرحمان ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نیروی انسانی اداره امور مالیاتی اظهار کرد: در برخی شهرستان‌ها حتی مازاد نیرو وجود دارد، اما در گذشته کمبود نیروی متخصص به‌صورت جدی احساس می‌شد که این موضوع بر فرآیند رسیدگی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به آمار عوارض ارزش افزوده افزود: سهم شهرستان ساوه از عوارض ارزش افزوده تا پایان آبان‌ماه امسال بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال بوده که به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شده است.

ابوالقاسمی ادامه داد: مجموع عوارض واریزی در هشت‌ماهه سال جاری به ۱۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال رسیده که این رقم تقریباً با کل عوارض توزیعی سال گذشته که ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال بوده، برابری می‌کند.

رئیس اداره امور مالیاتی ساوه همچنین به پروژه‌های «نشان‌دار کردن مالیات» اشاره کرد و گفت: امسال سه پروژه مهم در این حوزه تعریف شده که شامل خط انتقال آب به ساوه و تکمیل مجموعه ورزشی شهید چمران است.

ابوالقاسمی گفت: از محل مالیات تبصره ۱۰۰، حدود ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار به خط انتقال آب و ۱۹۵ میلیارد ریال اعتبار به پروژه شهید چمران اختصاص یافته که در مجموع معادل حدود یک هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: این پروژه‌ها صرفاً متعلق به ساوه نیستند و مؤدیان مالیاتی از سایر استان‌ها نیز مالیات خود را برای اجرای این طرح‌ها اختصاص داده‌اند.

ابوالقاسمی با تأکید بر اهمیت رسیدگی تخصصی پرونده‌های مالیاتی گفت: وصول مالیات صرفاً مبتنی بر اظهار مؤدیان نیست، بلکه فرآیند حسابرسی مالیاتی نقش اصلی را ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۳۰۰ اظهارنامه مالیاتی دریافت شد که ۲۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال مالیات ابرازی داشت، در حالی که کل مالیات‌های مستقیم وصول‌شده در این سال به حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال رسید.

وی اضافه کرد: در هشت‌ماهه امسال نیز بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال مالیات وصول شده که بخش عمده آن حاصل تشخیص و رسیدگی همکاران سازمان امور مالیاتی بوده است.

رئیس اداره امور مالیاتی ساوه درباره حمایت از مؤدیان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از مؤدیان، از ظرفیت‌های قانونی از جمله بخشودگی جرایم طبق ماده ۱۹۱ استفاده می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی گفت: در حال حاضر اداره امور مالیاتی ساوه ۷۶ نفر نیرو دارد که شامل ۶۰ نفر در بخش مالیاتی، ۱۳ نفر ستادی و اداری و ۳ نفر خدماتی است.

ابوالقاسمی همچنین به فرسودگی ساختمان‌های اداری اشاره کرد و بیان داشت: ساختمان شماره یک اداره که در سال ۱۳۵۲ ساخته شده، بسیار قدیمی است و ساختمان شماره دو نیز پاسخگوی نیازهای فعلی نیست.

وی افزود: به همین منظور پروژه احداث ساختمان جدید اداره امور مالیاتی در زمینی به مساحت بیش از ۴۵۰۰ مترمربع در ابتدای ورودی شهرک صنعتی فجر آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر ظرف سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به کاهش ارجاع پرونده‌ها به گروه رسیدگی ویژه تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۸ پرونده بزرگ و شاخص به تهران ارجاع شد که این رقم در سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده به ۱۲ پرونده کاهش یافته است.