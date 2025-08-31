تحقق ۱۱۲ درصدی درآمدهای مالیاتی استان مرکزی در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر سعیدی ظهر یکشنبه در نشست خبری دستگاه‌های تابعه امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اصحاب رسانه اظهار کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی در سطح ملی ۹۲ درصد بوده است، اما عملکرد این استان فراتر از میانگین کشوری داشته است.

وی افزود: در سال گذشته ۷۷ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های استان توزیع شده است که بخش عمده‌ای از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تشکیل می‌دهد.

سعیدی تصریح کرد: این رقم نشان‌دهنده نقش کلیدی اداره کل امور مالیاتی در تأمین منابع مالی برای توسعه شهری و روستایی استان است.

وی ادامه داد: با وجود تعویق در موعد تسلیم اظهارنامه‌ها و چالش‌های موجود، توزیع عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در پنج ماه سال جاری با رشد ۷۴ درصدی به ۴۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سعیدی تاکید کرد: اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در سال گذشته توانست با تحقق ۱۱۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، گامی مهم در راستای تقویت درآمدهای پایدار استان بردارد.



معافیت مالیاتی مشاغل با درآمد زیر ۲۱۰ میلیارد ریال براساس تبصره ماده ۱۰۰

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان شهریور فرصت مناسبی برای مودیان فراهم کرده است.

وی افزود: سقف مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ به ۲۱۶ میلیارد ریال افزایش یافته است که مشاغل کوچک و متوسط بیشتری را شامل و آنها را از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌کند.

سعیدی تصریح کرد: پیامک‌های ارسالی تنها با سرشماره رسمی «مالیات» معتبر بوده و مودیان مالیاتی باید در مقابل پیامک‌های جعلی و فیشینگ هوشیار باشند تا از وقوع هرگونه کلاهبرداری جلوگیری شود.



اظهارنامه درآمد اجاره تا ۳۱ تیر ماه؛ معافیت واحدهای مسکونی زیر ۲۰۰ متر مربع

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: تمامی مودیان دارای درآمد اجاره باید تا ۳۱ تیر ماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند و طبق بخشنامه‌های سازمان، واحدهای مسکونی زیر ۲۰۰ متر مربع از ارائه اظهارنامه معاف هستند.

سعیدی افزود: این معافیت شامل واحدهای تجاری نمی‌شود و صاحبان این اماکن باید حتماً اظهارنامه خود را تسلیم کنند.

وی تصریح کرد: عدم ارائه اظهارنامه می‌تواند منجر به جریمه‌های قانونی شود و اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی بر رعایت دقیق قوانین مالیاتی تاکید دارد.

سعیدی ادامه داد: در سال گذشته، ۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال مالیات در استان مرکزی تشخیص و وصول شد که بیانگر اقدامات مؤثر در مقابله با فرار مالیاتی و ارتقای شفافیت است.

سامانه مؤدیان؛ گامی مهم در شفاف‌سازی مالیاتی و فرهنگ‌سازی در فضای کسب‌وکار استان مرکزی

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: با اجرای سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، فرآیند ثبت مالیات‌ها سیستمی شده و از ابتدای مهر، صرفاً فاکتورهای ثبت‌شده در سامانه مادیان معتبر خواهد بود.

وی با اشاره به طرح نشاندار کردن مالیات افزود: این طرح از سال گذشته آغاز شده و مودیان می‌توانند مالیات پرداختی خود را به پروژه‌های استانی اختصاص دهند.

سعیدی تصریح کرد: سال گذشته در استان مرکزی، از مجموع ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز پروژه‌های استانی، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از طریق طرح نشاندار کردن مالیات تأمین شد؛ همچنین در سال جاری ۱۱ پروژه جدید در قالب این طرح معرفی شده است.

وی تاکید کرد: از تمامی مؤدیان درخواست می‌شود همکاری لازم را در زمینه تسلیم اظهارنامه‌ها و استفاده از سامانه‌های مالیاتی داشته باشند تا فرآیند دریافت مالیات به صورت عادلانه و شفاف اجرا شود.

راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی مالیاتی؛ مشارکت مردمی در مقابله با فرار مالیاتی افزایش یافت

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: با راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی و شماره تماس ۱۵۲۶، مردم می‌توانند موارد فرار مالیاتی را گزارش دهند و در صورت مؤثر بودن گزارش، طبق قانون پاداش دریافت کنند.

سعیدی افزود: یکی از تحولات مهم در ساختار نظارتی سازمان امور مالیاتی، ایجاد بستر مشارکت عمومی برای شناسایی موارد فرار مالیاتی است.

وی تصریح کرد: سامانه سوت‌زنی و خط تلفن ۱۵۲۶ به همین منظور طراحی شده تا مردم بتوانند تخلفات مالیاتی را به صورت مستقیم گزارش کنند.

سعیدی ادامه داد: هدف اصلی راه اندازی این سامانه، تقویت فرهنگ پرداخت مالیات و مقابله با رفتارهای پنهان مالیاتی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تاکید کرد: استفاده از کارت‌خوان دیگران، انجام تراکنش‌های کارت‌به‌کارت به جای ثبت در سامانه‌های رسمی، یا دریافت وجه نقد به‌جای پرداخت رسمی، همگی نمونه‌هایی از رفتارهای فرار مالیاتی هستند که متأسفانه در برخی اصناف مشاهده می‌شود.

کاهش رسیدگی دستی به اظهارنامه‌ها؛ ۸۰ درصد بررسی‌ها سیستمی شد

سعیدی با اشاره به اصلاحات ساختاری در فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‌ها گفت: در سال عملکرد گذشته، رسیدگی دستی به اظهارنامه‌های مالیاتی کاهش یافت و تنها ۳۰ درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی و ۲۰ درصد اظهارنامه‌های مشاغل به‌صورت غیرسیستمی بررسی شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تصریح کرد: شفافیت، عدالت مالیاتی و مشارکت مردمی سه محور اصلی تحول مالیاتی در استان است که تحقق آن مستلزم بهره‌گیری از ابزارهای فنی و همکاری آگاهانه شهروندان خواهد بود.