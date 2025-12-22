به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مدیریت بحران استان هرمزگان با ریاست محمد آشوری استاندار هرمزگان و با حضور مدیرانکل دستگاههای اجرایی استان و مجید جودی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در محل استانداری هرمزگان برگزار شد.
مجید جودی با اشاره به بارندگیها و سیلابهای اخیر، اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت، بلافاصله پس از فروکشکردن آبها، عملیات بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده را آغاز خواهد کرد و تا پایان فرآیند بازسازی در کنار مردم خواهد بود.
وی افزود: تسریع در ارزیابی خسارات، حمایت از خانوارهای آسیبدیده و بازگشت هرچه سریعتر شرایط عادی به مناطق خسارتدیده از اولویتهای بنیاد مسکن است.
استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از حضور میدانی معاون بازسازی بنیاد مسکن در مناطق سیلزده، از عملکرد بهموقع و حضور مؤثر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مدیریت بحران و همراهی با مردم استان تقدیر و تشکر کرد.
نظر شما