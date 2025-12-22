  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

بنیاد مسکن بازسازی مناطق سیل‌زده هرمزگان را عهده‌دار شد

بندرعباس- در جلسه مدیریت بحران استان هرمزگان با حضور معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، این بنیاد متولی بازسازی مناطق سیل زده پس از فروکش سیلاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مدیریت بحران استان هرمزگان با ریاست محمد آشوری استاندار هرمزگان و با حضور مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی استان و مجید جودی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در محل استانداری هرمزگان برگزار شد.

مجید جودی با اشاره به بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر، اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت، بلافاصله پس از فروکش‌کردن آب‌ها، عملیات بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده را آغاز خواهد کرد و تا پایان فرآیند بازسازی در کنار مردم خواهد بود.

وی افزود: تسریع در ارزیابی خسارات، حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده و بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط عادی به مناطق خسارت‌دیده از اولویت‌های بنیاد مسکن است.

استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از حضور میدانی معاون بازسازی بنیاد مسکن در مناطق سیل‌زده، از عملکرد به‌موقع و حضور مؤثر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مدیریت بحران و همراهی با مردم استان تقدیر و تشکر کرد.

