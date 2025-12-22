به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۰ صبح دوشنبه یکم دی‌ماه، شاخص کیفیت هوای تبریز در ایستگاه‌های باغشمال ۱۳۰، آبرسان ۱۱۶، بهداشت ۱۱۱، حکیم نظامی ۶۱، میدان آذربایجان ۱۳۹ و محیط زیست ۱۰۵ است.

در وضعیتی که هوا ناسالم برای گروه‌های حساس است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

در این شرایط توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از تردد با خودروهای شخصی خودداری کرده و از وسایل حمل‌ونقل عمومی و مترو استفاده کنند.

از روشن نگه‌داشتن غیرضروری خودروها به‌ویژه در حالت توقف پرهیز شود.

فعالیت‌های ورزشی و تردد غیرضروری در فضای باز، به‌خصوص در ساعات اوج آلودگی، کاهش یابد.

واحدهای صنعتی و خدماتی نسبت به رعایت دقیق الزامات زیست‌محیطی و کاهش انتشار آلاینده‌ها اهتمام جدی داشته باشند.