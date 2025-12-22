فراخوان هشتمین دوره جایزه ادبی «ارغوان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه ادبی توسط موسسه «ارغوان هفت رنگ» با هدف کشف استعدادهای جوان و تلاش برای ارتقای جایگاه آنان از سطح آماتوری به حرفه‌ای و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی ویژه جوانان زیر ۳۰ سالی برگزار می‌شود که تاکنون کتابی را به صورت گروهی یا انفرادی منتشر نکرده‌اند.



هیئت انتخاب این‌جایزه بر اساس حروف الفبا میترا الیاتی، فرهاد توحیدی، محمد چرم‌شیر، عالیه عطایی و فرشته نوبخت و هیئت داوران متشکل از احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان است.



مهلت ارسال آثار از اول دی ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ است. شرایط سنی شرکت در مسابقه حداکثر ۳۰ سال است و مراسم اختتامیه با معرفی برگزیدگان خرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.



جوایز این دوره از جایزه به شرح زیر است که در بخش اصلی آثار ۱۰ نفر اول به صورت یک جلد کتاب توسط نشر مرکز به چاپ خواهد رسید و جایزه منتخب هیئت داوران اهدای تندیس جایزه‌ ارغوان و لوح تقدیر به نفر اول است.



همچنین جایزه ۱۰ نفر برگزیده هیئت داوران لوح تقدیر و چاپ اثر در کتاب توسط نشر مرکز و جایزه‌ ویژه هیئت داوران شرکت در یک ترم کارگاه داستان‌نویسی و برای ۱۰ نفر برگزیده‌ هیئت داوران در موسسه فرهنگی هنری «این / جا» است.



داستان‌های کوتاه باید به صورت تایپ شده در فرمت‌های .doc. docx و .rtf در سامانه وب‌سایت جایزه‌ ارغوان ثبت شود. تکمیل فرم ثبت‌نام آنلاین الزامی و تعداد کلمات هر داستان کوتاه حداکثر ۳۰۰۰ کلمه است. هر نویسنده تنها یک اثر می‌تواند ارسال کند.



در صورت کپی‌برداری یا استفاده از آثار دیگران، داستان مورد نظر حذف خواهد شد. داستان‌های مورد نظر نباید در مسابقات دیگر حایز رتبه شده و یا قبلاً چاپ شده باشند.



داستان‌های مورد نظر به‌صورت همزمان در مسابقات دیگر ارایه نشده باشند و شرکت‌کنندگان نباید کتاب چاپ شده‌ای در بخش داستان کوتاه و یا بلند چه به صورت فردی و یا گروهی داشته باشند.



متقاضیان می‌توانند برای شرکت در مسابقه و دریافت آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به جایزه «ارغوان» و مراحل داوری را از طریق وب‌سایت جایزه‌ ارغوان به نشانی www.jayezeharghavan.ir پیگیری کنند.