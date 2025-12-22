نشست خبری سخنگوی شهرداری تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران صبح امروز در خانه روزنامه نگاران برگزار شد.

افتتاح پروژه‌های مهم شهری تهران در هفته‌ها و ماه‌های آینده

محمد خانی، سخنگوی شهرداری تهران، از نزدیک شدن به زمان افتتاح چند پروژه مهم عمرانی و ترافیکی در پایتخت خبر داد و گفت: موضوع افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س) و همچنین ایستگاه متروی سرباز در دستور کار قرار دارد و این پروژه‌ها طی دو تا سه هفته آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به پروژه میدان فتح افزود: ان‌شاءالله هفته آینده دو مسیر باقی‌مانده میدان فتح افتتاح می‌شود. میدان فتح در مجموع دارای شش دسترسی است که تاکنون چهار مسیر آن به بهره‌برداری رسیده و دو مسیر باقی‌مانده نیز هفته آینده افتتاح خواهد شد. این پروژه از جمله طرح‌هایی بود که حدود ۱۲ سال به طول انجامید و اکنون در آستانه تکمیل نهایی قرار دارد.

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه به پروژه‌های بزرگراهی اشاره کرد و گفت: در کنار این اقدامات، قطعه دوم بزرگراه بروجردی نیز از پروژه‌های مهم شهری است که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری به افتتاح خواهد رسید.

خانی همچنین بزرگراه شوشتری را یکی از پروژه‌های کلیدی در حوزه ترافیک شهری دانست و تصریح کرد: بزرگراه شوشتری به‌عنوان کمربندی تهران، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شهر خواهد داشت و می‌تواند کمک بزرگی به روان‌سازی تردد در معابر اصلی پایتخت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آسفالت‌ریزی در سطح شهر تهران پرداخت و گفت: در مجموع، در این دوره مدیریت شهری به عدد ۶ میلیون تن آسفالت رسیده‌ایم. تنها در سال جاری حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر استفاده شده و امیدواریم این میزان در ادامه نیز افزایش پیدا کند تا بتوانیم وضعیت معابر شهری را بیش از پیش بهبود ببخشیم.

پروژه‌های شهری ارتباطی با فضای انتخاباتی ندارد

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به تلاش و همت همکاران شهرداری پایتخت گفت: با همراهی همه همکاران ما در مجموعه شهرداری تهران و این خانواده بزرگ نزدیک به صد هزار نفری، شاهد افتتاح پروژه‌ها و اقدامات متعددی در سطح شهر هستیم؛ از افزایش تعداد اتوبوس‌ها و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید مترو گرفته تا خریدهای جدید در حوزه ناوگان حمل‌ونقل عمومی.

وی افزود: خرید اتوبوس‌های دوکابین، تأمین واگن‌های تولید داخل مترو و همچنین خریدهایی از چین و بسیاری موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته است. تعداد این پروژه‌ها آن‌قدر زیاد است که اساساً نیازی به نگه‌داشتن آن‌ها برای شب انتخابات وجود ندارد. اتفاقاً علاقه‌مند هستیم هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: اگر هم بنا بر این باشد که در ماه‌های آینده یا به تعبیر شما در نزدیکی انتخابات پروژه‌هایی افتتاح شود، به اندازه کافی پروژه وجود دارد، اما این موضوع هیچ نسبتی با انتخابات ندارد و صرفاً از جهت تعدد و تکثر پروژه‌ها مطرح می‌شود.

وی با اشاره به ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر گفت: ۱۱۰ دستگاه اتوبوس باید هرچه زودتر وارد سطح شهر شوند و بلافاصله پس از آن نیز خریدهای بعدی وارد چرخه بهره‌برداری خواهد شد. همچنین ۵۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری دوکابین که اتوبوس‌هایی با کیفیت بالا و دارای استاندارد یورو ۵ هستند، به‌زودی به خطوط بی‌آرتی اضافه خواهند شد.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، امیدواریم تعداد این اتوبوس‌ها تا پایان سال به ۴۰۰ دستگاه برسد. بنابراین هیچ برنامه‌ای برای نگه‌داشتن ۵۰ دستگاه نخست وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما این اتوبوس‌ها را از یک مسیر دشوار و تقریباً از یک «هفت‌خان» عبور دادیم و با موفقیت به سرمنزل رساندیم. طبیعتاً می‌توانیم همین مسیر را برای سایر اتوبوس‌ها نیز طی کنیم.

محمدخانی تأکید کرد: با کمک سایر دستگاه‌ها و همراهی دولت، این اتفاق قطعاً رقم خواهد خورد و شاهد تقویت هرچه بیشتر ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران خواهیم بود.

محمدخانی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات موجود، رئیس‌جمهور در جلسات متعدد هیئت دولت بر لزوم اصلاح این آئین‌نامه تأکید داشته است، گفت: دستور صریح رئیس‌جمهور این بوده که آئین‌نامه باید اصلاح و در واقع کامل شود؛ از جمله با در نظر گرفتن تحصیلاتی مانند برق، مکانیک و حتی رشته‌های پزشکی.

وی با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده نسبت به رویکرد مدرک‌گرایی در این آئین‌نامه افزود: اصل این موضوع با انتقاداتی مواجه است. این مدل مدرک‌گرایی یا تأکید بر تخصص‌های خاص برای مدیریت‌های ارشد و کلان، از جمله مدیریت شهرداری‌های کلان‌شهرها، به نظر می‌رسد شیوه‌ای قدیمی و منسوخ باشد.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، شهرداران کلان‌شهرها الزاماً دارای تحصیلات مرتبط با شهرسازی یا حمل‌ونقل نیستند. اگر شهرداران شهرهای بزرگ در آمریکا، اروپا یا آسیای شرقی بررسی شوند، مشاهده می‌شود که این مدل سخت‌گیرانه مدرک‌محور که امروز در ایران بر آن اصرار می‌شود، در دیگر کشورها مرسوم نیست.

محمدخانی با اشاره به وظایف مدیریت شهری تصریح کرد: بر اساس آنچه برخی کارشناسان نیز به آن اشاره کرده‌اند، در قانون از میان محورهای نه‌گانه وظایف مدیریت شهری، یکی از محورها موضوع بهداشت و سلامت شهر است. اگر بنا بوده متناسب با سایر محورهای وظایف و تکالیف شهرداری، تخصص‌های مشخصی در قانون لحاظ شود، این سوال مطرح است که چرا برای موضوع بهداشت و سلامت، رشته‌های متناسب در نظر گرفته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: البته همان‌طور که اشاره شد، با ترکیب و نگاه فعلی دولت و شخص رئیس‌جمهور، این موضوع در مسیر اصلاح قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این نقیصه برطرف شود.

سخنگوی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضاسازی‌های اخیر پیرامون این موضوع گفت: به نظر می‌رسد این ماجرا بیش از آنکه جنبه کارشناسی داشته باشد، یک اقدام سیاسی، رسانه‌ای یا حتی انتخاباتی باشد؛ اقدامی که ممکن است با هدف تغییر مسیر یا انحراف تمرکز مدیریت شهری از خدمت‌رسانی انجام شود.

وی تأکید کرد: ما در شهرداری تهران چنین نیتی نداریم و تلاشمان این است که شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که تمرکز مدیریت شهری تا آخرین لحظه بر کار، خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مردم باقی بماند.

سخنگوی شهرداری تهران، در توضیح موضوع خواهرخواندگی تهران با پایتخت ویتنام گفت: موضوع خواهرخواندگی بین تهران و پایتخت ویتنام سال‌هاست که انجام شده و در واقع یک توافق مشخص و رسمی در این زمینه وجود دارد. بر همین اساس، تهران در فهرست شهرهای خواهرخوانده ایران قرار دارد و این موضوع نکته نخست در پاسخ به سوال مطرح‌شده است.

وی ادامه داد: در راستای این توافق خواهرخواندگی، مجموعه‌ای از اقدامات تعریف شده که دو طرف باید آن‌ها را اجرایی کنند. این اقدامات شامل بخش‌های مختلفی است و تنها محدود به یک حوزه خاص نمی‌شود. بخشی از این تعهدات ناظر بر موضوعات فرهنگی است و اقداماتی فرهنگی در چارچوب این توافق پیش‌بینی شده است.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به یکی از این اقدامات فرهنگی اظهار کرد: به عنوان نمونه، نمایشگاه عکس از ویتنام در مترو تهران برای مردم پایتخت اکران شد تا شهروندان تهرانی بیشتر با فرهنگ، تاریخ و فضای این کشور آشنا شوند. این اقدام در چارچوب همان تفاهم خواهرخواندگی انجام شده و انتظار داریم که اقدام مشابهی نیز از سوی طرف مقابل در پایتخت ویتنام برای معرفی تهران و ایران صورت بگیرد.

محمدخانی همچنین به سایر موضوعات باقی‌مانده در این تفاهم اشاره کرد و گفت: موضوع نام‌گذاری‌ها نیز همچنان باقی مانده و از جمله مواردی است که ذیل همان قرارداد و تفاهم‌نامه خواهرخواندگی قرار دارد. علاوه بر این، تفاهم‌های دیگری نیز در همین چارچوب تعریف شده که اجرای آن‌ها نیازمند پیگیری‌های بعدی است.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با حضور سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، این موضوعات با جدیت بیشتری دنبال شود و سایر بخش‌های تفاهم‌نامه نیز به مرحله اجرا برسد.

این خبر در حال تکمیل است…