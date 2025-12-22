تجلیل امام جمعه اردبیل از «امیرهادی بایرامی»نخبه روشندل قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی صبح دوشنبه به همراه فرماندار و شهردار اردبیل در دیدار با امیرهادی بایرامی، قهرمان قرآنی کشور اظهار کرد: درخشش و موفقیت قرآنی این فرزند دلبندمان در مسابقات قرآنی کشور اندوزی، پیام‌آور نشاط، ایمان و عزت برای جامعه است.

وی افزود: این موفقیت شأن می‌دهد که با همت و ایمان می‌توان محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تجلیل از امیرهادی بایرامی، این موفقیت ارزشمند، تلاش، تواضع و معنویت را نمونه‌ای درخشان از ظرفیت‌های معنوی و انسانی جوانان ایران اسلامی دانست.

محمود صفری شهردار اردبیل نیز با قدردانی از این افتخار قرآنی، اظهار کرد: شهرداری اردبیل با تأکید بر گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، همواره از نخبگان و حافظان قرآن حمایت خواهد کرد.

در پایان این دیدار، با اهدا لوح سپاس و هدایا از امیرهادی بایرامی و خانواده وی تجلیل شد.

گفتنی‌است، امیرهادی بایرامی با استقبال دادستان مرکز استان و شهردار اردبیل و جمعی از مسئولان وارد فرودگاه اردبیل شد.