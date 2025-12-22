  1. استانها
  2. اردبیل
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

تجلیل امام جمعه اردبیل از «امیرهادی بایرامی»نخبه روشندل قرآنی

اردبیل- نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در راستای درخشش افتخارآمیز امیرهادی بایرامی، حافظ روشن‌دل قرآن کریم در مسابقات بین‌المللی حفظ قرآن کریم در کشور اندونزی، از وی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی صبح دوشنبه به همراه فرماندار و شهردار اردبیل در دیدار با امیرهادی بایرامی، قهرمان قرآنی کشور اظهار کرد: درخشش و موفقیت قرآنی این فرزند دلبندمان در مسابقات قرآنی کشور اندوزی، پیام‌آور نشاط، ایمان و عزت برای جامعه است.

وی افزود: این موفقیت شأن می‌دهد که با همت و ایمان می‌توان محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تجلیل از امیرهادی بایرامی، این موفقیت ارزشمند، تلاش، تواضع و معنویت را نمونه‌ای درخشان از ظرفیت‌های معنوی و انسانی جوانان ایران اسلامی دانست.

محمود صفری شهردار اردبیل نیز با قدردانی از این افتخار قرآنی، اظهار کرد: شهرداری اردبیل با تأکید بر گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، همواره از نخبگان و حافظان قرآن حمایت خواهد کرد.

در پایان این دیدار، با اهدا لوح سپاس و هدایا از امیرهادی بایرامی و خانواده وی تجلیل شد.

گفتنی‌است، امیرهادی بایرامی با استقبال دادستان مرکز استان و شهردار اردبیل و جمعی از مسئولان وارد فرودگاه اردبیل شد.

