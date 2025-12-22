جوانمرد: نظارت قضایی بر طرح پنجره واحد زمین در اردبیل انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجرای طرح پنجه واحد زمین و به منظور کاهش جرایم مرتبط با این حوزه، جهانگیر جوانمرد، معاون قضائی رئیسکل دادگستری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل، از سازمان حفاظت محیط زیست این استان بازدید کرد.
این بازدید با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاههای نظارتی و اجرایی استان انجام شد و طی آن، مشکلات، چالشها و اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت زمین بررسی شد. همچنین، عملکرد دستگاههای مسئول در انجام وظایف قانونی خود بهصورت میدانی مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت.
معاون قضائی رئیسکل دادگستری استان در این نشست، بر لزوم ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم تأکید کرد و خواستار از بین بردن زمینههای رانت و مقابله جدی با فساد در فرآیندهای اداری، بهویژه در حوزه زمین و محیط زیست شد.
جوانمرد با اشاره به ضرورت شفافیت در تصمیمگیریها، درخواست کرد آمار و اطلاعات دقیقی از واحدهای صنعتی ارائه شود که علیرغم مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، موفق به دریافت مجوز فعالیت شدهاند.
وی در پایان افزود: نظارت مستمر، پاسخگویی شفاف و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی، نقش مؤثری در پیشگیری از جرم، صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست استان ایفا خواهد کرد.
