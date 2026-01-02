تذکر مسالمت آمیز اهل بازار به دولت کاملاً به جا و حق آنهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل و با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار گردید از سردار با عظمت اسلام سردار سلیمانی تجلیل کردند و اظهار داشتند: ایشان هیبت، صولت و عزت کشور ماست وی با درایتی فوق العاده، شجاعتی بی نظیر، معنویتی مثال زدنی و ولایت پذیری آرمانی سال‌های متمادی در خطرناک‌ترین برهه امنیت کشور را تأمین کردند.

وی با اشاره با موفقیت اخیر ایران در ارسال ماهواره به فضا افزود: ایران در شرایط تحریم و با دانش بومی در صنعت فضایی مخصوصاً ارسال ماهواره به فضا در ردیف کشورهای پیشرفته صنعتی قرار گرفت ارسال پیشرفته‌ترین ماهواره‌های تصویربرداری به فضا که این هفته صورت گرفت دشمنان را به شدت ترسانده و حکایت از آینده علمی فوق العاده برای ایران عزیزمان دارد هر چقدر ما را تحریم کنند ما را بیشتر وادار به پیشرفت بومی می‌کنند آنها می‌دانند که نهضت بزرگ ماهواره‌سازی شروع شده است و حالا دیگر کل جزئیات کره زمین در دید متخصصین ایرانی است.

امام جمعه اردبیل در بخش دیگر از خطبه‌ها با اشاره به حوادث اخیر اظهار داشت: تذکر مسالمت آمیز اهل بازار به دولت محترم کاملاً به جا و حق آنهاست و اقتضا می‌کند که دولتمردان تلاش خود را مضاعف کنند آنها دقیقاً همان مطلب را گفته‌اند که ما بارها در خطبه‌ها گفته‌ایم و می‌گوئیم در عین حال اهل بازار بصیرت بسیار ارزشمندی از خود نشان دادند آنها بجا اعلام کردند گلایه و اعتراض در شرایط نامطلوب اقتصادی حق ماست اما هیچ وقت مجری نقشه آشوب افکنی موساد، سیا و ده‌ها سرویس جاسوسی خارجی نمی‌شویم.

آیت الله عاملی ادامه داد: بازار در حفظ عزت و استقلال کشور و در دفاع از انقلاب اسلامی نقش بسیار خطیر دارد و بارها جلوتر از مسئولین حرکت کرده‌اند ذره‌ای تردید در بصیرت آنها وجود ندارد از بصیرت به هنگام بازار تبریز جداً تشکر می‌کنم بیانیه آنها کاملاً به موقع و موج بصیرت بود همچنین از بیانیه فاخر و ارزشمند اردبیل باید تشکر کرد بیانیه بازارهای استان‌های مختلف کابوس بزرگ برای اپوزیسیون خارج از کشور است آنها کنار اسرائیل ایستاده‌اند و دست در دست اسرائیل گذاشته‌اند و اسرائیل را برای حمله تشویق کرده‌اند و حالا از بازار انتظار دارند که با آنها در این خیانت‌های مشمئز کننده شریک شود این اهانت به شعور بزرگ اهل بازار است قاتل ۷۱ هزار زن و کودک هر هفته برای ملت ما نسخه می‌پیچد این خود هشدار بزرگ و قطب‌نمای بزرگ برای تشخیص مسیر و تشخیص وظیفه است.

وی افزود: جنگ روانی در میان جنگ‌ها از خطرناک‌ترین و کاری‌ترین جنگ‌هاست این جنگ بدون هزینه بهترین نتیجه را می‌دهد اگر ذهن‌ها تسخیر و عواطف استخدام شود کشور نیز تسخیر می‌شود اگر یک ملت بترسد سنگر را ترک می‌کند. در چند ماه اخیر جنگ روانی عظیمی صورت گرفت که اسرائیل حمله می‌کند در نتیجه شوک بزرگی به بازار ارز وارد شد اما دیروز ترامپ در مصاحبه خود در کنار نتانیاهو گفت هیچ جدول زمانی برای حمله به ایران نداریم معنای این سخن این است که توافقی برای حمله نیست او عملاً به نتانیاهو گفت: حق حمله به ایران را نداری برو جلوی خانه‌ات بازی کن؛ بله! جنگ منتفی است، اما جنگ روانی کار خود را کرد و بر قیمت ارز اثر گذاشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: بسیاری از فعالان مجازی کشورهای عربی با شنیدن این خبر نوشتند: «صدق رسول الله حیث قال لو کان الدین معلقا بالثریا لتناوله اناس من ابناء فارس» یعنی رسول خدا (ص) راست گفته که اگر دین یا علم در ثریا باشد ایرانی‌ها به آن دست پیدا خواهند کرد. آمریکایی‌ها گفتند این‌ها در مدار قرار نمی‌گیرند و ایران دروغ می‌گوید اما در نهایت رسیدن سیگنال‌ها نشان داد آنها آرزوی خود را به زبان می‌آورند این حرکت علمی قدمی مهم در مسیر قوی شدن و رسیدن به ایده ایران قوی است.

آیت الله عاملی با اشاره به حضور و استقبال چشم گیر نسل جوان در آئین معنوی اعتکاف خاطر نشان کرد: جمعیت جوان و نوجوان در اعتکاف امسال بی‌نظیرِ بی‌نظیر است اقبال نسل جدید به معنویتی مثل اعتکاف واقعاً تکان دهنده و نشان فَشَل فعالیت‌های ضد فرهنگی دجّال روزگار است من به پدر مادرها جداً تبریک عرض می‌کنم از متمولین می‌خواهم اگر می‌خواهند در ثواب اعتکاف شریک باشند اگر می‌خواهند در نامه عمل خود ثواب اعتکاف داشته باشند حتماً در تأمین غذای معتکفین مساعدت کنند.