موضع خشن صدراعظم آلمان علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما به راه حل دو دولتی به عنوان تنها گزینه برای دستیابی به همزیستی مسالمت آمیز بین اسرائیل و فلسطینی‌ها پایبندیم.

صدراعظم آلمان در این خصوص ادامه داد: سیاست شهرک سازی اسرائیل پذیرفتنی نبوده و ناقض قوانین بین المللی است.

فریدریش مرتس با تکرار مواضع ضدروسی برلین اضافه کرد: امنیت اروپا ارتباط نزدیکی با امنیت و آینده اوکراین دارد. امنیت اروپا در خطر است. اتحادیه اروپا باید از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای افزایش فشار بر پوتین استفاده کند.

وی سپس در ادامه ادعا کرد: روسیه نه تنها علیه اوکراین، بلکه علیه اروپا نیز جنگ تجاوزکارانه وحشیانه‌ای را به راه انداخته است. نتیجه جنگ در اوکراین آینده صلح در اروپا را تعیین خواهد کرد. روسیه روزانه حملاتی از جمله در زمینه‌های جاسوسی و خرابکاری به اروپا انجام می‌دهد.روسیه به دنبال گسترش نفوذ خود فراتر از مرزهایش در کشورهای اروپایی است.