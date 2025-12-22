حجتالاسلام مهدی دهقان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها چند روز تا ایام نورانی اعتکاف باقی مانده و بسیاری از مؤمنان، بهویژه جوانان، از هماکنون خود را برای حضور در این میهمانی الهی و خلوتی آسمانی با پروردگار مهیا میکنند.
وی با بیان اینکه ثبتنام معتکفان شهر قروه از طریق اداره تبلیغات اسلامی انجام میشود، افزود: علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ برای ثبتنام به این اداره مراجعه کنند و ثبتنام متقاضیان شهرهای همجوار نیز یک ساعت قبل از نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء در دفاتر مساجد جامع انجام میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با دستگاههای ذیربط، تصریح کرد: مرخصی کارمندان، دانشجویان و دانشآموزان شرکتکننده در مراسم معنوی اعتکاف از طریق مبادی مربوطه هماهنگ شده است تا زمینه حضور حداکثری علاقهمندان فراهم شود.
حجتالاسلام دهقان در ادامه از تعیین مساجد میزبان اعتکاف در سطح شهرستان قروه خبر داد و گفت: این مراسم در شهر قروه، سریشآباد، دلبران، مالوجه، دزج و برخی روستاها از جمله وینسار و بهارلو برگزار میشود و مساجد مشخصی برای برادران، خواهران و دانشآموزان در نظر گرفته شده است.
وی هزینه ثبتنام برای شرکت در مراسم اعتکاف را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۸۷۳۵۲۲۲۳۶۵ تماس بگیرند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه در پایان تأکید کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ارتباط با خداوند و تعمیق معنویت در جامعه است و ستاد برگزاری اعتکاف شهرستان تمام توان خود را برای برگزاری شایسته این مراسم معنوی بهکار خواهد گرفت.
نظر شما