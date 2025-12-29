به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بگلو، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت مصرف و تولید برق در استان اظهار کرد: تابستان سال گذشته استان تهران با حدود ۳۰۰۰ مگاوات ناترازی در تأمین برق مواجه بود که برنامه‌ریزی برای جبران آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در چارچوب سیاست‌های دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هم‌اکنون نزدیک به ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان تهران در دست اجراست؛ زمین‌ها تحویل شده، مجوزها صادر شده و بخش قابل توجهی از پروژه‌ها نیز وارد فاز اجرایی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت برق استان تهران با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۲۰۰ مگاوات از این نیروگاه‌ها به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پیک مصرف سال آینده حدود ۱۲۰۰ مگاوات دیگر نیز وارد مدار شود و بر همین اساس امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ یا نهایتاً پیک سال ۱۴۰۶، کل ناترازی ۳۰۰۰ مگاواتی برق استان از محل نیروگاه‌های خورشیدی در حال احداث جبران شود.

بگلو با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق نیروگاه‌های خورشیدی استان تهران توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی احداث می‌شود و یکی از این پروژه‌ها نیز امروز به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت بالای صنایع در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: پشت‌بام واحدهای صنعتی ظرفیت بسیار مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارد و در حال حاضر نزدیک به ۴۰ مگاوات پروژه خورشیدی بر روی پشت‌بام صنایع در دست احداث است که امیدواریم تا پیک سال آینده وارد مدار شود.

مدیرعامل شرکت برق استان تهران در پایان گفت: در شهرک صنعتی عباس‌آباد، یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های خورشیدی پشت‌بامی صنایع با ظرفیت ۷ مگاوات در حال احداث است که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پیک مصرف سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.