تلخند مردم پای تلویزیون در یلدای گرانی؛ سود برجام هم به دهک دهم رسید

یادداشت مهمان - محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه؛ بار اول نیست که قیمت‌ها، لجام پاره کرده‌اند. در این سال‌های تحریم، رشد قیمت‌ها ۲۲ برابر شده است. در مقابل، حقوق و دستمزد سرکوب شده و از رشد تورم عقب مانده است. اگر دوره قبل درمان دندان و چشم خانواده به بعد حواله می‌شد، الان گوشت و مرغ و برنج و…

آقایان مسئول! می‌دانید چرا با این وضعیت، مردم بر دهان لجام زده و ساکتند؟! این همان ملتی است که بر گرانی بنزین در دولت حسنعلی منصور شورید و مجبورش کرد لایحه را پس بگیرد! اما حالا زبان در کام گرفته و بر خود لجام زده است.

همان مردم اند که دوره‌ای علیه ظلم و ناحقی، عید نوروز یا نیمه شعبان را عزا اعلام می‌کرد و می‌خروشید؛ اما این سال‌ها در یلدای گرانی و تحقیرِ تبعیض پای برنامه‌های بی مزه تلویزیون تلخند دارد.

می‌دانید چرا؟! چون در موقعیتی قرارش داده‌اید که اگر راست و حق را بگوید، در واقع خود را مفتضح می‌کند! «نظام خود را»، «انتخاب خود را»، رسوا می‌کند!.

روحانی و رئیسی و پزشکیان که حسنعلی منصور و دست نشانده دربار نیستند؛ حاصل رأی خودشان اند (حتی اگر این سال‌ها نگرانِ «مشارکت» و «رقابتی بودنِ» انتخابات هایشان هم شده باشند.)

در شطرنجی قرارشان داده‌اید که مقاومت و مقابله با تحریم و تشفّی از دشمن، فضیحت بیشتر برشان بار کند. چون دور زدن تحریم‌ها، گشایشی در معیشت آنها نمی‌آورد، اما در شرایط رکود، میلیاردرهایشان بیش از ۳ برابر متوسط جهانی رشد کرده، رتبه اول خاورمیانه می‌شود. در این وضعیت چه بگویند؟! بگویند سازش می‌خواهیم؟! مگر غیر از این است که انتفاعِ توافق برجام هم به همان دهک دهم رسید؟!

سال‌ها فکر می‌کردیم روایت زیر، در صبر مؤمن فقط متعلق به زمانه دولت باطل و دوران تقیه است؛ می بی نم در دولت خودی و دوره اظهار حق هم تصویر دارد: أَخَذَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِیثَاقَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی أَنْ لاَ یُقْبَلَ قَوْلُهُ وَ لاَ یُصَدَّقَ حَدِیثُهُ وَ لاَ یَنْتَصِفَ مِنْ عَدُوِّهِ وَ لاَ یَشْفِیَ غَیْظَهُ إِلاَّ بِفَضِیحَةِ نَفْسِهِ لِأَنَّ کُلَّ مُؤْمِنٍ مُلْجَمٌ.

امام صادق (ع) فرمود: خدای عز و جل از مؤمن پیمان گرفته که گفتارش پذیرفته نشود و سخنش را باور نکنند و انتقامش از دشمن گرفته نشود و درد دل اش شفا نپذیرد، مگر به رسوایی خود؛ زیرا هر مؤمنی لجام بر دهان دارد.

یعنی هر وقت سخن و اقدامی حق، افتضاحی علیه هویت و اهالی خود به بار می‌آورد و جرقه اولیه برای سو استفاده دشمنی جلّاد علیه مملکت می‌شود، مؤمن میثاق دارد که مُلجَم (لجام زده) باشد!

مسئولین باید قدرشناس این ملت صبّار (بسیار صبر کننده) باشند که هنوز بیش از ۷۰٪ آنها حل و فصل مشکلات کشور را درون ساختار فعلی حکومت جمهوری اسلامی ممکن می‌دانند. از این نجابت و همراهی برای مبارزه اساسی با فساد و تبعیض و رونق تولید و پیشرفت می‌توان استفاده کرد.