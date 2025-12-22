به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده گفت: سامانه بارشی طی چند روز در سطح استان فعال بود، اما در روز جمعه در شرق استان شدت گرفت و موجب آبگرفتگی گسترده معابر و محاصره شدن چند روستا در شهرستانهای بشاگرد، سیریک و جاسک شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان تصریح کرد: بلافاصله استاندار هرمزگان و اینجانب در مناطق سیلزده حضور پیدا کردیم و بازدیدهای میدانی شبانهروزی از روستاهای مهرگی، نگر و باغان انجام شد؛ با تدابیر اتخاذشده، حضور بهموقع و تصمیمات لازم، خطرات جانی رفع شد، هرچند متأسفانه یک کودک از اهالی روستای مهرگی در این حادثه جان خود را از دست داد که برای بازماندگان این حادثه طلب صبر و شکیبایی داریم.
حسنزاده ادامه داد: در همان ساعات ابتدایی، اقدامات اسکان اضطراری، امداد و نجات و بازگشایی موقت معابر با دستور ویژه استاندار انجام شد.
وی با اشاره به مراحل مدیریت بحران عنوان کرد: بحرانها چهار مرحله پیشبینی، هشدار، پاسخ حین بحران و جبران خسارت دارند و در حال حاضر استان در مرحله جبران خسارت قرار دارد که ارزیابیهای دقیق در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان افزود: استاندار هرمزگان بازدیدهای شبانه روزی و فشردهای از مناطق شرق استان شامل بشاگرد، سیریک و جاسک داشتند و جلسات متعددی در ستاد بحران برگزار شد؛ در این جلسات با حضور استاندار دستورات ویژهای صادر شد و مدیران کل دستگاههای اجرایی عضو ستاد بحران موظف شدند با تجهیزات و نیروی انسانی کامل در مناطق حضور پیدا کنند تا اقدامات ترمیم، بازسازی و بهسازی انجام شود.
وی گفت: اقدامات اولیه از جمله بازگشایی موقت مسیرهای مواصلاتی برای کاهش آلام مردم با دستور استاندار انجام شد.
حسنزاده در تشریح روند ارزیابی خسارات اظهار کرد: استاندار هرمزگان تماسهای متعددی با وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و معاونان وزرا و دستگاههای ذیربط داشتند و مقرر شد تیمی از تهران به سرپرستی یکی از مدیران کل ستادی سازمان مدیریت بحران کشور به بندرعباس اعزام شود تا پس از بازدید میدانی، ارزیابی خسارات جهت ارائه به هیئت دولت انجام گیرد.
وی افزود: همزمان با این اقدام و با دستور ویژه استاندار، ماشینآلات و تجهیزات به مناطق آسیبدیده اعزام شد و تمامی امکانات بسیج شده و عملیات بهسازی، ترمیم و بازسازی در حال انجام است.
مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان عمده خسارات واردشده را مربوط به حوزه راه، تأسیسات برق، کشاورزی، ارتباطات، منازل مسکونی و تأسیسات شهری دانست و گفت: در حال حاضر هیچیک از مسیرهای اصلی استان مسدود نیست و تلاش میشود مسیرهای روستایی نیز بهصورت موقت بازگشایی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آبگرفتگی منازل موجب آسیب جدی به لوازم زندگی تعدادی از هماستانیها شده است و گروههای جهادی، جوامع محلی و ظرفیتهای دستگاههای اجرایی با نظارت مستقیم استاندار در حال انجام عملیات پاکسازی، بهسازی واحدهای مسکونی و پیگیری رفع مشکلات مردم هستند.
