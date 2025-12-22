پیشنهاد جدید وزیر بهداشت به رئیس جمهور در مورد شیوه تعیین ظرفیت پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور درخواست کرد که ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۰ دانشجو و در رشته دندانپزشکی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲.۲ دانشجو به طور ثابت تعیین شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

با سلام و تقدیم احترام

«چنانچه استحضار دارید بر اساس مصوبه جلسات شماره ۸۵۱ و ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ و ۱۴۰۰/۱۰/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی برای ۴ سال متوالی به میزان ۲۰ درصد سالانه به تصویب رسید. همین امر طبق مصوبه جلسه شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ برای رشته دندانپزشکی به تصویب رسید. بر اساس این دو مصوبه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از حدود ۸۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۶۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۴ و ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی از حدود ۱۷۵۰ نفر در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۸۰۰ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت دانشجویان پذیرفته شده در این ۴ سال که به صورت تجمعی در رشته پزشکی بیش از ۵۱ هزار نفر و در رشته دندانپزشکی بیش از ۱۰ هزار نفر هستند افزایش بیش از ۱۰۰ درصد در هر دو رشته با مشکلات عدیده از جمله کمبود فضای آموزشی، آزمایشگاه و استاد و نیز تراکم بیش از حد در خوابگاه کتابخانه سلف سرویس سالن ورزش و سایر فضاها و امکانات رفاهی شدند. پر واضح است که این معضلات مربوط به دوره علوم پایه است و مشکلات اساسی تازه در زمان ورود دانشجویان هر دو رشته به دوره بالینی آغاز می‌شود که مهمترین آنها کمبود تخت و یونیت آموزشی تراکم دانشجویان در محیط بالینی میزان بیماردهی تنوع موارد آموزشی و کمبود استاد خواهد بود که نتیجه بسیار روشن آن افت کیفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی کشور، نارضایتی دانشجویان و آسیب مستقیم به مردم عزیز ایران خواهد بود.

با توجه به مطالب فوق و دستیابی به عددی فراتر از هدف مصوب برنامه هفتم پیشرفت (۲.۳) پزشک به ازا هر هزار نفر جمعیت و بررسی شواهد موجود بین المللی در این حوزه پیشنهاد می‌شود ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی که قاعدتاً باید تابعی از جمعیت و منطبق بر هدف قانون برنامه باشد، بطور ثابت معادل ۱۰ دانشجو به آزاء هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی، بطور ثابت معادل ۲.۲ دانشجو به آزاء هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ایران در هر سال تعیین شود. با این روش ظرفیت پذیرش دانشجو متناسب با جمعیت و به صورت قابل پیش بینی تعیین شده و امکان ایجاد زیرساختهای لازم متناسب با آن و به صورت تدریجی عملی خواهد بود.

در پایان ضمن تشکر از توجه و اهتمام حضر تعالی به امر سلامت مردم که از اولویتهای دولت چهاردهم است به عرض می‌رساند کیفیت آموزش و خدمات سلامت که از دستاوردهای ارزشمند و افتخار آمیز جامعه پزشکی ایران و مهمترین اولویت این وزارت است در آستانه یک چالش و بحران جدی است که امید می‌رود با تدبیر جنابعالی و طرح موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی حل و فصل گردد.»