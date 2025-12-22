وثوقی:طرح زمستانی راهداری در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیم‌اله وثوقی ظهر دوشنبه همزمان با فرارسیدن اول دی‌ماه و گرامیداشت روز راهدار، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همگام با آغاز طرح زمستانی، ۴۰۰ نیروی متخصص راهداری برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد در گردنه‌ها و محورهای مواصلاتی استان عازم پایگاه‌های عملیاتی شدند.

وی افزود: در قالب این طرح، ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری شامل برف‌روب، نمک‌پاش و گریدر در ۲۲ پایگاه عملیاتی استان مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به کاربران جاده‌ای هستند.

وثوقی با اشاره به نقش حیاتی راهداران در پایداری شبکه حمل‌ونقل استان، تصریح کرد: راهداران استان در سخت‌ترین شرایط جوی، چه در سرمای طاقت‌فرسای زمستان با بارش سنگین برف و کولاک و چه در گرمای تابستان، به‌صورت شبانه‌روزی برای بازگشایی، ایمن‌سازی و نگهداری راه‌ها تلاش می‌کنند و نقشی بی‌بدیل در جلوگیری از انسداد محورهای مواصلاتی دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در اجرای طرح زمستانی خبر داد و گفت: تمامی ماشین‌آلات راهداری به سامانه‌های هوشمند مجهز شده و به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شوند.

وی تأکید کرد: وضعیت ترافیکی و شرایط آب‌وهوایی محورهای اصلی استان از طریق مرکز مدیریت راه‌های استان به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و سرعت بالاتری برای حفظ ایمنی تردد انجام گیرد.

وثوقی در پایان بر اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع به رانندگان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌های استان از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱، ارسال پیامک به رانندگان ناوگان باری و همچنین تابلوهای اطلاع‌رسان هوشمند در پایانه‌ها انجام می‌شود. وی از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارهای صادره و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با عوامل راهداری برای تردد ایمن در فصل زمستان داشته باشند.