سردار صالحی: انتقال میراث دفاع مقدس به نسل آینده ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله صالحی ظهر دوشنبه در نشست حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران بر گسترش همکاری‌ها، حفظ میراث دفاع مقدس و بزرگداشت شهدای لشکر ۲۵ کربلا تأکید کردند.

وی با اشاره به جایگاه لشکر ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس اظهار داشت این لشکر همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی بوده و نقش آن در عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ برجسته است.

فرمانده لشکر ۲۴ سپاه کربلا افزود: حمایت از خانواده‌های شهدا و پیشکسوتان، حضور جوانان در موزه دفاع مقدس و تقویت ارتباطات فرهنگی زمینه معرفی بهتر رشادت‌های رزمندگان را فراهم می‌کند.

سرهنگ محمدحسن سلامی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران گزارشی از اقدامات این اداره کل ارائه کرد و گفت: دانشنامه استانی دفاع مقدس به عنوان سند علمی برای نسل‌های آینده در حال تدوین است و بخشی مهم از آن مربوط به لشکر ۲۵ کربلاست. برای تکمیل این دانشنامه حدود ۵۰ مقاله علمی نیاز است.

وی همچنین به نقش برجسته لشکر در عملیات‌های کربلای چهار و پنج اشاره کرد و تعداد شهدای این لشکر در این عملیات‌ها را ۳۴۷ و ۶۹۷ نفر اعلام و بر لزوم برگزاری مراسم‌های بزرگداشت شایسته برای این ایثارگری‌ها تأکید کرد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس بر حمایت از تولید آثار هنری و علمی، اطلاع‌رسانی به شاعران و نویسندگان درباره جشنواره‌ها و پشتیبانی از تولید فیلم سینمایی خان طومان تأکید کرد.

در این دیدار بر برگزاری نشست‌های بصیرتی ویژه خانواده‌های پیشکسوتان و خواهران، تقویت روایتگری و اسناد دفاع مقدس و حضور افسران و سربازان جوان در موزه دفاع مقدس نیز تأکید شد.