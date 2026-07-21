لزوم بازآفرینی روایت دفاع مقدس با محور نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد صبح سهشنبه در نشست تخصصی با مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران که در موزه دفاع مقدس و مقاومت استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت صیانت از میراث دفاع مقدس، اظهار کرد: مقابله با تحریف و فراموشی این گنجینه ارزشمند، نیازمند برنامهریزی منسجم و استفاده از همه ظرفیتهای موجود است.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای حوزه دفاع مقدس باید بر اساس اولویتها انجام شود، افزود: تقسیم اعتبارات به پروژههای کوچکتر و قابل اجرا، ضمن تسریع در روند پیشرفت طرحها، زمینه بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها، شوراهای اسلامی و مشارکت خیران را فراهم میکند.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به ظرفیتهای موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران، این مجموعه را فراتر از یک فضای نمایشگاهی دانست و گفت: این مکان میتواند به مرکزی برای برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی و برنامههای دانشآموزی و دانشجویی تبدیل شود و با ایجاد فضاهای تعاملی و هیجانی، ارتباط نسل نوجوان با مفاهیم دفاع مقدس را تقویت کند.
موحد همچنین بر ضرورت توجه یکسان به خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: برنامههای دیدار و تکریم باید به گونهای مدیریت شود که هیچ خانواده شهیدی، بهویژه خانوادههای کمتر مورد توجه قرار گرفته، از این برنامهها محروم نمانند.
وی با اشاره به برنامههای سومین کنگره شهدای مازندران گفت: رویکرد این کنگره حرکت به سمت اثرگذاری فرهنگی است؛ به همین دلیل تمرکز صرف بر تولید کتابهای جدید مدنظر نیست، بلکه معرفی، بازخوانی و بهرهبرداری از آثار فاخر دفاع مقدس در اولویت قرار دارد.
فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: برای تحقق این اهداف، برنامهای سهساله تدوین شده و اجرای آن با همکاری مجموعههای اندیشهورز و دستگاههای اجرایی استان دنبال خواهد شد.
وی بر ضرورت همافزایی میان یگانهای سپاه و استفاده از توان تخصصی بخشهای مهندسی، فناوری اطلاعات و پشتیبانی برای توسعه زیرساختهای مرتبط با حفظ آثار دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند اقدامات خلاقانه، مردمی و متناسب با نیاز نسل امروز است تا این ارزشها به شکلی ماندگار به آیندگان منتقل شود.
نظر شما