به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم چهلمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای فرهنگستان علوم کشور با اهدای لوح تقدیر، از علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش، به پاس تلاشها و خدمات وی در حوزه تعلیم و تربیت قدردانی کردند.
در این مراسم، سخنرانان با اشاره به نقش مؤثر وزارت آموزشوپرورش در ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور، از همکاریهای نزدیک و مستمر این وزارتخانه با شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان علوم تقدیر کردند. همچنین تأکید شد که این تعاملات و ارتباطات سازنده، در آینده نیز با قوت و انسجام بیشتری ادامه خواهد یافت.
وزیر آموزشوپرورش نیز در این مراسم، با قدردانی از حمایتهای فرهنگستان علوم، بر تداوم همکاریهای علمی و فرهنگی در راستای تقویت نظام آموزشی کشور تأکید کرد.
نظر شما