۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

تقدیر فرهنگستان علوم از وزیر آموزش‌وپرورش

در مراسم چهلمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای فرهنگستان علوم کشور با اهدای لوح تقدیر، از وزیر آموزش‌وپرورش، به پاس تلاش‌ها و خدمات وی در حوزه تعلیم و تربیت قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم چهلمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای فرهنگستان علوم کشور با اهدای لوح تقدیر، از علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، به پاس تلاش‌ها و خدمات وی در حوزه تعلیم و تربیت قدردانی کردند.

در این مراسم، سخنرانان با اشاره به نقش مؤثر وزارت آموزش‌وپرورش در ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور، از همکاری‌های نزدیک و مستمر این وزارتخانه با شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان علوم تقدیر کردند. همچنین تأکید شد که این تعاملات و ارتباطات سازنده، در آینده نیز با قوت و انسجام بیشتری ادامه خواهد یافت.

وزیر آموزش‌وپرورش نیز در این مراسم، با قدردانی از حمایت‌های فرهنگستان علوم، بر تداوم همکاری‌های علمی و فرهنگی در راستای تقویت نظام آموزشی کشور تأکید کرد.

