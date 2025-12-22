حسن خزائیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی قابل توجه در محلات اظهار کرد: در این شهرستان، پروژههای متنوعی در حوزههای دولتی، شخصی و خیرساز در حال اجرا است که نقش مهمی در توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات دارند.
وی افزود: در حال حاضر چهار پروژه خیرساز در شهرستان در دست اقدام است که از این تعداد، زمین برای دو پروژه مربوط به احداث پایگاههای امداد جادهای در محور آبگرم و شهر محلات تحویل داده شده و عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک انجام میشود.
فرماندار محلات افزود: همچنین ۲ پروژه دیگر نیز از جمله تکمیل بخش آیسییو و اورژانس بیمارستان محلات است که با مشارکت جدی خیران در حال اجرا است.
وی با اشاره به پروژههای حوزه راه تصریح کرد: پروژه ادامه جاده آبگرم و نخجیروان با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عوارض حقوق دولتی در دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.
خزائیپور ادامه داد: در خصوص پروژه تکمیل باند دوم جاده زیرآب، پیگیریهای متعددی انجام شده و مقرر شده است به محض نصب نیوجرسیها و علائم راهنمایی و رانندگی، بخشهای تکمیلشده به بهرهبرداری برسد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه پروژه مذکور تاکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، تمام ظرفیتها به کار گرفته میشود در اسرع وقت قسمتهای آمادهشده زیر بار ترافیک قرار گیرد.
وی با تشریح پروژههای عمرانی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در شهرستان محلات بیان کرد: از دیگر پروژههای در حال اجرای شهرستان میتوان به پروژه احداث درمانگاه تأمین اجتماعی با ۹۰ درصد پیشرفت، احداث زیرگذر محمدآباد با ۷۰ درصد پیشرفت و احداث استخر دانشآموزی محلات با ۹۰ درصد پیشرفت نام برد.
فرماندار شهرستان محلات افزود: همچنین پروژه احداث ورزشگاه شهدای باقرآباد با ۷۰ درصد، ساختمان جدید فرمانداری با ۸۰ درصد، پد هلیکوپتر اورژانس هوایی با ۹۰ درصد و نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس با ظرفیت کلی ۱۵ مگاوات و پیشرفت ۷۰ درصد در سطح شهرستان در حال اجرا است.
