به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی اعلمی، روز دوشنبه با تأیید خبر حمله یک سگ ولگرد به دانشجوی مقطع ارشد در محوطه این دانشگاه، ضمن انتقاد شدید از وضعیت موجود، خواستار همکاری جدی نهادهای متولی، به ویژه شهرداری تبریز، برای مدیریت معضل سگهای ولگرد شد.
وی در خصوص جزئیات این حادثه اظهار داشت: امروز صبح یکی از دانشجویان مقطع ارشد دانشکده مهندسی برق ما، خانم فائزه جهانبخش، مورد حمله یک سگ ولگرد قرار گرفت.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اقدامات فوری انجامشده، اطمینان داد که وضعیت درمانی دانشجو تحت کنترل است.
وی افزود: دانشجو بلافاصله به بیمارستان امام رضا منتقل شد و درمانهای پزشکی و بهداشتی لازم انجام شده و رو به بهبودی است. در حال حاضر نیز ایشان در حال انتقال به بخش است و مراقبتهای لازم انجام میشود.
اعلمی با تأکید بر اهمیت امنیت روانی و جسمی دانشجویان، این حادثه را غیرقابل توجیه خواند و گفت: امنیت روحی و روانی دانشجو خط قرمز ما است و این مسئله قابل توجیه نیست.
وی این اتفاق را نشاندهنده ضرورت پیگیری مسئله سگهای ولگرد در سطح شهر تبریز دانست و بیان کرد: این امر باید با همکاری نهادها، به ویژه شهرداری تبریز که متصدی مدیریت این مسئله است، انجام شود.
رئیس دانشگاه تبریز درباره تلاشهای دانشگاه برای مقابله با این معضل توضیح داد: ما به طور مقطعی به جمعآوری آنها اقدام میکنیم، اما در سطح شهر افزایش یافته و دانشگاه نیز محوطه وسیعی است و از نقاط مختلف امکان نفوذ دارند.
اعلمی افزود: این اولین بار نیست که دانشجویان مورد حمله قرار میگیرند و مطالبات قبلی نیز بیپاسخ مانده است؛ مطالبات بسیاری هم انجام شده، نامهای به معاونت خدمات شهری فرستادیم که اقداماتی انجام دهند. متأسفانه طی موقعیتهای زمانی مختلف دانشجویان ما آسیب دیده و مورد حمله سگها قرار گرفتهاند.
رئیس دانشگاه تبریز در پایان، با بیان اینکه این وضعیت به عنوان یک معضل جدی در خود سطح شهر تبریز مطرح است، از طریق یک مطالبه عمومی از شهردار محترم تبریز درخواست کرد که این امر را پیگیری کند تا دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.
