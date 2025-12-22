  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

وزیر آموزش و پرورش درگذشت دو معلم فداکار گرمه را تسلیت گفت

بجنورد- وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت دو تن از معلمان فداکار شهرستان گرمه، با صدور پیامی این ضایعه تلخ را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت دو تن از همکاران فداکار شهرستان گرمه، زنده‌یاد علی حاج‌قربانی دبیر دوره اول آموزش متوسطه و جواد عبدلی مدیرآموزگار دوره ابتدایی، بر اثر سانحه رانندگی در مسیر عزیمت به محل خدمت، پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است؛

«اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ

خبر تأثرانگیز درگذشت دو تن از همکاران فداکار شهرستان گرمه، موجب تألم فراوان شد. این دو معلم متعهد، با وجود دشواری شرایط و خطرات مسیر، رسالت مقدس تعلیم و تربیت را بر آسایش و جان خویش مقدم دانستند و جلوه‌ای ماندگار از تعهد حرفه‌ای و فداکاری معلم ایرانی را به نمایش گذاشتند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه اسفناک به خانواده‌های معزز این عزیزان، جامعه فرهنگیان و مردم شریف شهرستان گرمه، از درگاه خداوند متعال برای آن دو معلم فقید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

